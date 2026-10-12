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La hegemonía unipolar pierde terreno ante el ascenso de Rusia y China, según un experto
La hegemonía unipolar pierde terreno ante el ascenso de Rusia y China, según un experto
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El mundo avanza hacia un orden multipolar en el que EEUU, Rusia y China se perfilan como los principales centros de poder, mientras que la India y otras... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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Al mismo tiempo, Europa pierde rápidamente autonomía y Ucrania se convierte en la principal víctima de esta situación, agregó el experto.Las recientes conversaciones entre los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, y el acuerdo sobre el suministro de diésel ruso indican el cambio en las prioridades de Washington, lo que sugiere que los países europeos podrían volver, con el tiempo, a abastecerse de energía rusa en un nuevo contexto geopolítico y económico.El 9 de octubre, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.
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La hegemonía unipolar pierde terreno ante el ascenso de Rusia y China, según un experto
El mundo avanza hacia un orden multipolar en el que EEUU, Rusia y China se perfilan como los principales centros de poder, mientras que la India y otras potencias emergentes refuerzan su influencia, declaró a Sputnik el experto en relaciones internacionales Alexéi Chepa.
"La política global vuelve cada vez más claramente a un escenario en el que es imposible tomar decisiones clave sin Moscú y Pekín", señaló.
Al mismo tiempo, Europa pierde rápidamente autonomía y Ucrania se convierte en la principal víctima de esta situación, agregó el experto.
Las recientes conversaciones entre los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, y el acuerdo sobre el suministro de diésel ruso indican el cambio en las prioridades de Washington, lo que sugiere que los países europeos podrían volver, con el tiempo, a abastecerse de energía rusa en un nuevo contexto geopolítico y económico.
"El mundo está cambiando. Y lo más importante ahora no es intentar preservar el viejo sistema, sino comprender las reglas del nuevo", concluyó Chepa.
El 9 de octubre, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania
y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense
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