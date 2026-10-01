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"La dimensión humana": un analista destaca la visión de Putin sobre el mundo multipolar, la IA y el futuro de Eurasia

"La dimensión humana": un analista destaca la visión de Putin sobre el mundo multipolar, la IA y el futuro de Eurasia

Sputnik Mundo

El analista de asuntos internacionales Christian Lamesa pone el foco en el discurso del presidente ruso, Vladímir Putin, ante el Club de Debates Valdái y... 01.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-01T19:04+0000

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Un discurso con perspectiva globalEl discurso de Vladímir Putin evidencia, según Lamesa, una particular amplitud de temas y una perspectiva de largo plazo sobre los principales desafíos internacionales.En su opinión, "el nivel de análisis del presidente Putin y la amplitud de los temas de interés que abarcó son realmente muy grandes y muy diferentes a los temas en los que ponen énfasis en Europa o en EEUU".El mundo multipolar y el diálogo Norte-SurUno de los ejes destacados por el analista es la referencia que hizo el presidente ruso a la preparación de un futuro diálogo mundial que contemple las transformaciones del sistema internacional y el avance de un mundo multipolar.En particular, el analista subraya "la necesidad ineludible de un diálogo Norte-Sur", que, según su interpretación, debería involucrar "a todas las partes comprometidas justamente con el futuro del mundo".Lamesa contrapone esta perspectiva de Vladímir Putin con "el occidente colectivo o minoría global", al que atribuye una tendencia a excluir "a todos aquellos países que no le son simpáticos".Tecnología, inteligencia artificial y dimensión humanaOtro de los aspectos en los que hizo hincapié el analista argentino en lo referente al discurso de Putin fue la tecnología y la inteligencia artificial. El experto consideró especialmente relevante la advertencia del presidente ruso sobre los riesgos que puede acarrear el desarrollo tecnológico, incluida "una amenaza de extinción global", destacando la necesidad de preservar "el carácter supremo que se debe dar al ser humano, a su naturaleza biológica y al carácter moral del mismo". En este contexto, cuestionó a quienes pretenden que "la inteligencia artificial lo maneje todo".Además, Lamesa comparte el cuestionamiento de Vladímir Putin de la tendencia de algunos sectores tecnológicos a imaginar un futuro en el que la inteligencia artificial asuma un papel cada vez mayor en la toma de decisiones. Habla así de "tecnoligarcas que quieren que la inteligencia artificial lo maneje todo" y de una suerte de "tecnohumanismo bastante extraño y paradójicamente deshumanizado".El futuro de la ONUOtro de los puntos del discurso de Putin que fueron abordados por el analista es el papel de la ONU. Lamesa coincide con la necesidad de una modernización de la institución para adaptarla a las condiciones actuales, pero considera que esta transformación no debería significar el abandono de su función histórica.En este sentido, plantea la necesidad de que la ONU pueda "volver a las fuentes" y, al mismo tiempo, adaptarse "a los tiempos que corren".Eurasia como eje del futuroFinalmente, el analista puso el foco en Eurasia, que, según su valoración, constituye "el gran futuro de la humanidad para los próximos 200 años". Como ejemplo de la importancia de preservar la capacidad de decisión humana frente a la tecnología, recordó la historia de Stanislav Petrov, quien, según el analista, "seguramente salvó a la humanidad" al confiar en su propio análisis frente a una falsa alarma nuclear. Para Lamesa, este episodio resume uno de los principales desafíos planteados por el avance tecnológico: que la inteligencia artificial no termine sustituyendo el criterio y la responsabilidad del ser humano.

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