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Críticas al acuerdo de diésel entre Rusia y EEUU exhiben "asombrosa hipocresía de burócratas de UE": enviado especial del Kremlin

Críticas al acuerdo de diésel entre Rusia y EEUU exhiben "asombrosa hipocresía de burócratas de UE": enviado especial del Kremlin

Sputnik Mundo

El enviado especial del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev, hizo un análisis sobre la declaración del vice primer ministro de... 12.10.2026, Sputnik Mundo

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El entendimiento entre Washington y Moscú, dado a conocer recientemente, contempla que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel, esto para aliviar el costo elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.

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