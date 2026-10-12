El entendimiento entre Washington y Moscú, dado a conocer recientemente, contempla que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel, esto para aliviar el costo elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.
El enviado especial del Kremlin para la cooperación económica internacional, Kiril Dmítriev, hizo un análisis sobre la declaración del vice primer ministro de Rusia, Alexandr Nóvak, quien destacó que la Unión Europea ha adquirido recursos energéticos rusos por valor de 320.700 millones de dólares desde 2022.
"¡Esta cifra es incluso mayor que la estimación de 250.000 millones de dólares del presidente Trump! [Actualmente, se refleja] la asombrosa hipocresía de los burócratas de la UE que critican el acuerdo de diésel entre EEUU y Rusia", afirmó en X.