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Los hutíes habrían asumido el control del acceso al estrecho de Bab el Mandeb, según una fuente
Los hutíes habrían asumido el control del acceso al estrecho de Bab el Mandeb, según una fuente
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El movimiento político-militar chií Ansarolá (hutíes) que gobierna el norte de Yemen, controla todas las ciudades cercanas al estrecho de Bab el Mandeb y la... 12.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-12T14:04+0000
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"Sí, es absolutamente cierto que Ansarolá estableció el control sobre toda la parte yemení cercana al estrecho de Bab el Mandeb y sobre todas las zonas de la costa occidental", señaló Asad en respuesta a una solicitud para precisar cuál es la situación en las áreas alrededor de la vía marítima.El 10 de septiembre, los hutíes anunciaron que tomaron control total de las zonas próximas al estrecho, incluidas todas las islas yemeníes del mar Rojo.Con anterioridad, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad Alimi, declaró que las FFAA yemeníes, que están del lado de las autoridades internacionalmente reconocidas, no iban a permitir a los hutíes establecer el control del estrecho de Bab el Mandeb.
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Los hutíes habrían asumido el control del acceso al estrecho de Bab el Mandeb, según una fuente
El movimiento político-militar chií Ansarolá (hutíes) que gobierna el norte de Yemen, controla todas las ciudades cercanas al estrecho de Bab el Mandeb y la costa occidental del mar Rojo, declaró a Sputnik el miembro del buró político del movimiento, Hezam Asad.
"Sí, es absolutamente cierto que Ansarolá estableció el control sobre toda la parte yemení cercana al estrecho de Bab el Mandeb y sobre todas las zonas de la costa occidental", señaló Asad en respuesta a una solicitud para precisar cuál es la situación en las áreas alrededor de la vía marítima.
El estrecho de Bab el Mandeb es considerado una de las arterias marítimas más importantes, ya que constituye la entrada sur del canal de Suez y una ruta clave entre el golfo Pérsico, Asia y Europa.
El 10 de septiembre, los hutíes anunciaron que tomaron control total de las zonas próximas al estrecho, incluidas todas las islas yemeníes del mar Rojo.
Con anterioridad, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad Alimi, declaró que las FFAA yemeníes, que están del lado de las autoridades internacionalmente reconocidas, no iban a permitir a los hutíes establecer el control del estrecho de Bab el Mandeb.