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Los hutíes habrían asumido el control del acceso al estrecho de Bab el Mandeb, según una fuente

Los hutíes habrían asumido el control del acceso al estrecho de Bab el Mandeb, según una fuente

Sputnik Mundo

El movimiento político-militar chií Ansarolá (hutíes) que gobierna el norte de Yemen, controla todas las ciudades cercanas al estrecho de Bab el Mandeb y la... 12.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-12T14:04+0000

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"Sí, es absolutamente cierto que Ansarolá estableció el control sobre toda la parte yemení cercana al estrecho de Bab el Mandeb y sobre todas las zonas de la costa occidental", señaló Asad en respuesta a una solicitud para precisar cuál es la situación en las áreas alrededor de la vía marítima.El 10 de septiembre, los hutíes anunciaron que tomaron control total de las zonas próximas al estrecho, incluidas todas las islas yemeníes del mar Rojo.Con anterioridad, el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad Alimi, declaró que las FFAA yemeníes, que están del lado de las autoridades internacionalmente reconocidas, no iban a permitir a los hutíes establecer el control del estrecho de Bab el Mandeb.

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