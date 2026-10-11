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¿Por qué la justicia ecuatoriana no logra arrebatarle los bienes al narcotraficante 'Fito'?

¿Por qué la justicia ecuatoriana no logra arrebatarle los bienes al narcotraficante 'Fito'?

Sputnik Mundo

A pesar de una condena en primera instancia contra el círculo íntimo de Adolfo Macías, alias 'Fito', exdirigente de Los Choneros, más de una treintena de... 11.10.2026, Sputnik Mundo

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La falta de interoperabilidad institucional, las dilaciones judiciales y el uso de testaferros revelan los vacíos para golpear la estructura financiera del crimen organizado en Ecuador.Fito es catalogado como el principal cabecilla de la organización criminal transnacional Los Choneros y una de las figuras delictivas más buscadas del país sudamericano tras asumir el mando absoluto del grupo en 2020. No obstante, el verdadero poder de estas estructuras no radica únicamente en su capacidad operativa o en el relevo de sus mandos, sino en la solidez de sus economías criminales.El dinero en la sombraEl caso de lavado de activos denominado Blanqueo Fito investiga montos movilizados por hasta 26 millones de dólares. El 28 de mayo de este año, se dictaminó una sentencia de primera instancia en la que un tribunal condenó a seis integrantes de la red a penas de entre siete y 10 años de prisión, además de disponer la disolución y liquidación de empresas fachada vinculadas al grupo. En tanto, el juzgamiento de la esposa del capo, Inda Peñarrieta Tuárez, y de su hija Michelle Macías Peñarrieta se reanudó tras su captura el 27 de septiembre en Colombia y su traslado a la cárcel La Roca, en Guayaquil (suroeste), luego de estar prófugas desde marzo de 2026.Pedro Emilio Manosalvas, sociólogo y exdirector subrogante de la Dirección contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Terrorismo del Ministerio del Interior, explica en entrevista para Sputnik que el mecanismo predilecto para sostener esta liquidez es el testaferrismo, casi siempre cimentado en lazos de parentesco o extrema confianza. La red adquirió, por ejemplo, una propiedad en Córdoba, Argentina (centro-norte), por 320.000 dólares, de donde posteriormente su esposa e hija fueron detenidas y expulsadas para enfrentar la justicia en Ecuador.Definir este flujo monetario representa el mayor desafío en las investigaciones por lavado de activos.Asimismo, el experto hace una precisión jurídica determinante y recuerda que el lavado de activos es un delito autónomo que no exige una condena previa por narcotráfico, sino solo acreditar que el patrimonio carece de un origen lícito. Demostrar esa falta de justificación es la prueba sustancial.Medidas cautelares vs. comiso definitivoDesde la perspectiva del derecho penal, la aplicación de medidas sobre los bienes desde las etapas tempranas del proceso resulta indispensable para neutralizar a estas organizaciones.Leonel Córdova Ortega, abogado penalista ecuatoriano, remarca en una entrevista con este medio que la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que el ataque prioritario debe dirigirse a las arcas del crimen.Sin embargo, el penalista aclara la razón por la cual los inmuebles aún figuran a nombre de los procesados. En la fase actual, la prohibición de enajenar impide la transferencia del bien a terceros, mientras que la incautación deja la custodia en manos del Estado."Cuando la sentencia esté ejecutoriada, se pasará de estas prohibiciones o incautaciones al comiso, que es cuando los bienes pasan formalmente a nombre del Estado", precisa Córdova.Para el jurista, el uso efectivo de herramientas administrativas y de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio manda un mensaje disuasivo a la ciudadanía de que "el crimen no lucra" y desarmar operativamente a las redes delictivas.Cuellos de botella y el rol judicialA pesar de los marcos legales existentes, la efectividad del sistema judicial enfrenta severos cuestionamientos por la falta de celeridad. Cifras oficiales revelan una desproporción crítica: entre 2017 y 2021 se iniciaron más de 340 investigaciones previas por lavado de activos en el país, pero solo 29 concluyeron en una sentencia condenatoria.Para Manosalvas, a esta lentitud procesal se suma una desconexión estructural entre las instituciones del Estado. Los registros de la propiedad en Ecuador dependen de cada municipio, operan con softwares independientes y carecen de interoperabilidad con la Función Judicial, la Fiscalía, la UAFE o el Servicio de Rentas Internas (SRI).Esta falta de articulación derivó en hechos de extrema gravedad. En Manta (este), un inmueble perteneciente al hermano de Fito, que ya había sido allanado e incautado—, fue vendido e inscrito en el Registro de la Propiedad el 5 de junio a favor de una persona procesada por el delito de extorsión.El combate al crimen organizado en Ecuador exige desplazar el foco exclusivo de la captura de cabezas visibles hacia el desmantelamiento de sus estructuras económicas."Los jefes de los grupos de delincuencia organizada son reemplazables; capturas a uno y van a asomar cinco, es como el mito griego de la hidra. Pero con una política pública y de seguridad verdaderamente fuerte, que persiga los bienes y la plata, eso sí va a debilitar y afectar directamente la operatividad de estas estructuras", concluye Manosalvas.

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