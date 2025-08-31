Mundo
Declaran emergencia en puertos de Guayaquil para combatir tráfico de drogas y extorsiones
Declaran emergencia en puertos de Guayaquil para combatir tráfico de drogas y extorsiones
La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) anunció esta medida para poder reforzar la seguridad en los puertos ecuatorianos, debido al alza de estos delitos en...
De acuerdo con un comunicado publicado en sus redes sociales, el estado de emergencia está vigente desde el 25 de agosto y durará 60 días.Asimismo, la autoridad, que controla algunos de los principales puertos ecuatorianos, refirió que las actividades en esta zona de guayaquil se mantienen con normalidad.Además, "la Armada del Ecuador realiza rondas diarias de seguridad con el fin de reforzar la protección de las instalaciones de la casa de los Prácticos de la APG", destacó.De acuerdo con el diario local El Comercio, estas medidas también se deben a que, en los últimos tiempos, los puertos de Guayaquil han sido blanco del crimen organizado, que emplea estas zonas para enviar narcóticos hacia el norte del continente americano y Europa.Mientras tanto, Ecuador ha estado luchando contra el narcotráfico. Prueba de ello fue la recaptura de Adolfo Macías, Fito, uno de los capos más importantes de la nación, quien posteriormente fue extraditado a EEUU.A finales de junio, fue detenido el líder de la banda criminal ecuatoriana los Choneros, esto tras estar prófugo desde enero de 2024, cuando se escapó de la cárcel regional de Guayaquil, en donde cumplía una sentencia de 34 años por delitos como homicidio y tráfico de drogas. Su fuga desató una ola de violencia en el territorio ecuatoriano, que derivó en la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, que le ordenó al Ejército restablecer el orden en las calles del país.
La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) anunció esta medida para poder reforzar la seguridad en los puertos ecuatorianos, debido al alza de estos delitos en la zona, mismos que merman a la población del país sudamericano.
De acuerdo con un comunicado publicado en sus redes sociales, el estado de emergencia está vigente desde el 25 de agosto y durará 60 días.
Esto es "con el objetivo de implementar medidas de seguridad a las instalaciones de la Casa de los Prácticos donde opera parte del servicio de radio operadores para el tráfico marítimo (VTS), dentro de la jurisdicción que compete a la APG", detalló.
Asimismo, la autoridad, que controla algunos de los principales puertos ecuatorianos, refirió que las actividades en esta zona de guayaquil se mantienen con normalidad.
Además, "la Armada del Ecuador realiza rondas diarias de seguridad con el fin de reforzar la protección de las instalaciones de la casa de los Prácticos de la APG", destacó.
De acuerdo con el diario local El Comercio, estas medidas también se deben a que, en los últimos tiempos, los puertos de Guayaquil han sido blanco del crimen organizado, que emplea estas zonas para enviar narcóticos hacia el norte del continente americano y Europa.
Mientras tanto, Ecuador ha estado luchando contra el narcotráfico. Prueba de ello fue la recaptura de Adolfo Macías, Fito, uno de los capos más importantes de la nación, quien posteriormente fue extraditado a EEUU.
A finales de junio, fue detenido el líder de la banda criminal ecuatoriana los Choneros, esto tras estar prófugo desde enero de 2024, cuando se escapó de la cárcel regional de Guayaquil, en donde cumplía una sentencia de 34 años por delitos como homicidio y tráfico de drogas.
Su fuga desató una ola de violencia en el territorio ecuatoriano, que derivó en la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa, que le ordenó al Ejército restablecer el orden en las calles del país.
