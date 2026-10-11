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La Policía desaloja el último gran asentamiento de migrantes en Ceuta antes de la visita de los reyes
La Policía desaloja el último gran asentamiento de migrantes en Ceuta antes de la visita de los reyes
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La Policía Nacional de España inició un operativo para desalojar a los migrantes del campamento de El Guano, en Ceuta, enclave español en el norte de África... 11.10.2026, Sputnik Mundo
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En El Guano permanecían más de 500 personas, en su mayoría ciudadanos marroquíes, entre ellas alrededor de un centenar de menores. Se habían trasladado allí tras el desmantelamiento de los campamentos en las playas de Benítez y del Trampolín.Según los medios, el desalojo no significa que todos los migrantes abandonen las calles de la ciudad. Cientos de personas siguen en barrios como El Príncipe y Los Rosales, se refugian en zonas boscosas o viven en viviendas superpobladas.Anteriormente, unos 1.700 migrantes fueron trasladados desde las playas de Benítez y del Trampolín. La mayoría de los adultos optó por regresar a Marruecos. Sin embargo, según las estimaciones, más de 3.500 migrantes pernoctaban únicamente en la playa del Trampolín, y algunos se dispersaron por la ciudad o se refugiaron en las colinas cercanas.Tras su registro, los migrantes pueden ser trasladados al paso fronterizo de El Tarajal para regresar voluntariamente a Marruecos o al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde se tramita su documentación, incluidas las solicitudes de asilo.Paralelamente, reportan los medios locales, los servicios municipales limpian el terreno de El Guano y retiran tiendas de campaña, estructuras improvisadas y residuos. No obstante, siguen pendientes cuestiones relacionadas con el alojamiento de los menores, la identificación de los migrantes y la organización de su retorno.La crisis migratoria en Ceuta se agravó tras la entrada masiva de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe, lo que sometió a una presión sin precedentes a los servicios fronterizos, al sistema de acogida de migrantes y a los servicios sociales, especialmente a los encargados de atender a los menores. La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.
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La Policía desaloja el último gran asentamiento de migrantes en Ceuta antes de la visita de los reyes

17:27 GMT 11.10.2026
© AP Photo / Bernat ArmangueAgentes de la Policía Nacional española desalojan a migrantes de un campamento improvisado en la playa de Benítez, en el enclave español de Ceuta
Agentes de la Policía Nacional española desalojan a migrantes de un campamento improvisado en la playa de Benítez, en el enclave español de Ceuta - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
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La Policía Nacional de España inició un operativo para desalojar a los migrantes del campamento de El Guano, en Ceuta, enclave español en el norte de África. Más de 20 furgones policiales llegaron al lugar, informan medios españoles. La operación se lleva a cabo dos días antes de la visita prevista del rey Felipe VI y la reina Letizia.
En El Guano permanecían más de 500 personas, en su mayoría ciudadanos marroquíes, entre ellas alrededor de un centenar de menores. Se habían trasladado allí tras el desmantelamiento de los campamentos en las playas de Benítez y del Trampolín.
Según los medios, el desalojo no significa que todos los migrantes abandonen las calles de la ciudad. Cientos de personas siguen en barrios como El Príncipe y Los Rosales, se refugian en zonas boscosas o viven en viviendas superpobladas.
Anteriormente, unos 1.700 migrantes fueron trasladados desde las playas de Benítez y del Trampolín. La mayoría de los adultos optó por regresar a Marruecos. Sin embargo, según las estimaciones, más de 3.500 migrantes pernoctaban únicamente en la playa del Trampolín, y algunos se dispersaron por la ciudad o se refugiaron en las colinas cercanas.
Tras su registro, los migrantes pueden ser trasladados al paso fronterizo de El Tarajal para regresar voluntariamente a Marruecos o al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde se tramita su documentación, incluidas las solicitudes de asilo.
Manifestantes participan en una marcha para exigir elecciones generales y protestar contra la gestión del Gobierno de la crisis migratoria de Ceuta, en Madrid, España, el 26 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2026
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Paralelamente, reportan los medios locales, los servicios municipales limpian el terreno de El Guano y retiran tiendas de campaña, estructuras improvisadas y residuos. No obstante, siguen pendientes cuestiones relacionadas con el alojamiento de los menores, la identificación de los migrantes y la organización de su retorno.
La crisis migratoria en Ceuta se agravó tras la entrada masiva de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio de 2026. Según datos del Ministerio del Interior español, alrededor de 72.000 inmigrantes irrumpieron en la urbe, lo que sometió a una presión sin precedentes a los servicios fronterizos, al sistema de acogida de migrantes y a los servicios sociales, especialmente a los encargados de atender a los menores.
La incursión masiva empezó luego de que en las redes sociales corriera el rumor de que las personas que alcanzaran territorio español no serían devueltas a Marruecos. Tras enterarse de que no era cierto, la gran mayoría de los inmigrantes regresó a territorio marroquí.
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