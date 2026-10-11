Rusia venderá diésel a los mercados internacionales sin ningún problema, asevera el Kremlin

Al ser cuestionado sobre si algún país ya había solicitado el diésel ruso tras el levantamiento de las restricciones a la exportación, Peskov indicó que ello no es obligatorio, ya que las ventas pasan por quienes comercian este bien. El acuerdo, dado a conocer recientemente, contempla que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel, esto para aliviar el costo elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.
Moscú podrá realizar la venta de gasóleo sin contratiempos, debido a que el requerimiento mundial de productos de esta índole es enorme, explicó a Sputnik el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"La demanda es enorme. Una enorme cantidad de petróleo y productos petrolíferos salió del mercado... Por lo tanto, aquí, digamos que no hay problema con el [requerimiento] en los mercados", explicó.
Al ser cuestionado sobre si algún país ya había solicitado el diésel ruso tras el levantamiento de las restricciones a la exportación, Peskov indicó que ello no es obligatorio, ya que las ventas pasan por quienes comercian este bien.