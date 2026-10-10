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El Partido Republicano "llega muy golpeado" a las elecciones: ¿se avecina una fractura interna?

El Partido Republicano "llega muy golpeado" a las elecciones: ¿se avecina una fractura interna?

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Con casi todas las encuestas de preferencia de voto en su contra, los republicanos se preparan para unos comicios en los que se juegan la mayoría en el... 10.10.2026, Sputnik Mundo

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Cuando Texas le da la espalda a un presidente republicano, algo no va bien en el Grand Old Party. Y es que hace poco ocurrió lo inesperado: el gobernador texano y candidato a la reelección, Greg Abbott, no estuvo en el mitin que ofreció Donald Trump en San Antonio el 7 de octubre. Su ausencia, sin duda, es un termómetro de lo que sucede en esta fuerza política: ya no todos los republicanos quieren enmarcarse dentro del trumpismo. Varias encuestas indican que la situación en el Senado y la Cámara de Representantes —donde los republicanos gozan de una ligera mayoría— podría revertirse en favor de los demócratas después de las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. Lo mismo sucede en algunas gubernaturas que están en juego. Por ejemplo, un sondeo de Siena College señala que, entre el 9% y el 16% de los votantes republicanos prefiere votar por el candidato demócrata en cinco estados clave de EEUU: Alaska, Iowa, Kansas, Ohio y Texas. De fondo, sin embargo, los peores números los encabeza Trump, cuyo nivel de popularidad está en su punto más bajo desde que volvió a la Casa Blanca por segunda ocasión. Según un sondeo de Ipsos, la aprobación ciudadana del presidente se encuentra en el 32%, lo que quiere decir que dos terceras partes de los estadounidenses no ven con buenos ojos su gestión. Además, una encuesta de la Universidad de Georgetown apunta que el 51% de los ciudadanos del país considera que Trump es "una amenaza para la democracia", mientras que un 49% percibe lo mismo del movimiento Make America Great Again (MAGA). Bien dicen que la ruta de la política es la ruta del dinero. Hace algunas semanas, Senate Leadership Fund —un comité de acción política ligado a los republicanos— recortó su inversión prevista de 18 millones de dólares en Carolina del Norte, donde Michael Whatley compite contra el demócrata Roy Cooper por un escaño. Lo anterior, apunta Viesca, demuestra que sí existen fracturas al interior del partido, aunque eso no quiere decir que se avecine propiamente una crisis, ya que, asegura, los demócratas tampoco han sabido capitalizar del todo los errores de los republicanos en el Capitolio y en la Casa Blanca. Actualmente, en el Senado los republicanos tienen 53 escaños, mientras que los demócratas tienen 45, mientras que la Cámara de Representantes, los primeros tienen 218 curules y los segundos 214, "pero esto probablemente se pueda revertir", estima Viesca. Sin embargo, prevé que, tras las elecciones, Trump se quede con "menos margen de maniobra política para sus iniciativas" y con "una estrategia política completamente distinta" de parte de los republicanos en el Congreso, más alejada de todo lo que representa el presidente y el movimiento MAGA. El dinero y las urnas: una ecuación segura en EEUULos datos son contundentes. Una encuesta reciente de NORC Center for Public Affairs Research revela que solo el 17% de los estadounidenses aprueba la gestión de la Administración Trump en materia de economía familiar y costo de vida, mientras que solo el 26% avala sus políticas económicas en general para el país. Con una inflación interanual de 3,4% con tendencia a la alza por el aumento de los precios de los combustibles, una gran cantidad de familias norteamericanas debe realizar malabares para sortear sus gastos diarios, casi siempre de la mano de créditos o préstamos con intereses altísimos. De hecho, según datos de la Reserva Federal, la deuda en tarjetas de crédito en EEUU rozó en agosto un récord histórico, al llegar a 1,26 billones de dólares. Desde aquel momento, dice el analista, "la economía rige prácticamente toda la vida pública de EEUU", donde existe "una cultura orientada al consumo y a la producción de riqueza". Por ello, agrega, cuando un elector promedio se ve en dificultades para solventar sus gastos diarios —ya sean necesidades o lujos—, indudablemente lo refleja en las urnas. MAGA, algo más allá del 'trumpismo'Si bien Donald Trump ha catapultado y envalentonado al movimiento Make America Great Again (MAGA), esta corriente ideológica conservadora trasciende al presidente y a todas sus políticas, consideran los analistas consultados. En ese sentido, el internacionalista observa que sí existen grietas al interior de MAGA, pero no tanto por Trump, sino porque se trata de "una consecuencia lógica de la polarización política" que persiste en el movimiento y en todo el país en general. "Al final del día, es muy complicado mantener una situación de consenso en una filosofía o en un movimiento que se nutre de la polarización, el odio y el racismo", apunta. Dentro de MAGA hay personajes que, en su momento, fueron fieles seguidores del trumpismo, pero ahora se desmarcan de él e incluso lo critican. Tal es el caso del periodista y presentador de televisión Tucker Carlson, quien ahora asegura sentirse "atormentado" por haber apoyado la campaña de Trump en 2024. Ante estas divisiones internas en el seno del trumpismo, los republicanos se juegan el todo por el todo en las próximas elecciones intermedias, sobre las que existen grandes expectativas no solo a nivel político, sino de agitación social, dados los antecedentes como el asalto al Capitolio de 2021. "No es posible esperar una reacción no violenta de una población estadounidense que está 24/7, durante toda su vida, expuesta a una cultura de la violencia que se intensifica con el discurso político. Y si a eso le agregamos la facilidad de acceso a las armas, el descontento de la sociedad hacia su clase política y la crisis económica, lo que obtenemos es mucho peor", concluye Rico.

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