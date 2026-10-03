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Renovar lo viejo: EEUU se dispone a votar para cambiar a su "asilo más privilegiado"

Renovar lo viejo: EEUU se dispone a votar para cambiar a su "asilo más privilegiado"

Sputnik Mundo

Los mismos rostros, las mismas edades. En cada elección, los votantes estadounidenses renuevan a su envejecida clase gobernante con políticos igual de... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". Este microrelato del escritor guatemalteco Augusto Monterroso bien puede describir a las élites políticas que dominan Washington desde hace al menos seis décadas. Y es que la crisis de edad avanzada es cada vez más visible en los más altos niveles del poder norteamericano. El exmandatario demócrata Joe Biden tuvo que retirarse de la carrera presidencial en 2024 tras desastrosas presentaciones en público en las que se le veía desconectado de la realidad. En el Poder Legislativo la situación no mejora. En la Cámara de Representantes, la edad promedio de los legisladores es de 57,5 años, mientras que en el Senado es de 65 años. En cambio, la edad promedio de los 349 millones de habitantes de EEUU ronda en los 38 años. Además, 24 miembros del Congreso —varios de ellos a cargo de comisiones de gran relevancia nacional e internacional— tienen 80 años o más. De ellos, 13 han decidido jugarse la reelección, según datos recopilados por la prensa estadounidense. Y es que este 119º Congreso de Estados Unidos es el tercero más veterano en la historia del país nortemericano. Sin embargo, esta situación parece no ser del agrado de la sociedad estadounidense. Según una encuesta de Pew Research Center, el 82% de los votantes republicanos está a favor de imponer un límite de edad para cargos federales, mientras que el 76% de los demócratas piensa lo mismo. El internacionalista asegura que esta longeva clase gobernante "sigue viviendo en los Estados Unidos de los sesenta o setenta, en ese país del american dream y de mayoría blanca". Sin embargo, advierte, "ese Estados Unidos ya no existe".De hecho, la exaspirante republicana a la candidatura presidencial, Nikki Haley, se burló hace no mucho tiempo de los integrantes del Senado de su país: "Lo que sí diré es que, ahora mismo, el Senado es el asilo de ancianos más privilegiado del país":Una élite política que 'echó raíces'El término "gerontocracia" fue acuñado a inicios del siglo XX por el antropólogo escocés J. G. Frazer, quien describió así a una forma de gobierno en la que el poder residía en consejos de ancianos en comunidades rurales. Sin embargo, hoy se utiliza ese término para definir a la longeva clase gobernante que domina el Capitolio y la Casa Blanca.La Constitución de EEUU determina una edad mínima de 30 años para un lugar en el Senado, una restricción que, en automático, excluye a miles de personas que desean formar parte del Congreso. Un dato que ilustra esta situación es el siguiente: los legisladores Dianne Feinstein (90 años), Robert Byrd (92 años) y Strom Thurmond (100 años) murieron mientras ejercían el cargo o poco antes de jubilarse.Actualmente, los legisladores más veteranos del Congreso ——pertenecientes a la Generación Silenciosa, aquella nacida entre 1928 y 1945— son el republicano Chuck Grassley, de 92 años, y el también republicano Mitch McConell, de 83 años, quien se retirará tras los comicios de noviembre y quien, además, se ha vuelto viral en redes sociales por asistir al Senado en condiciones de limitada movilidad. De hecho, él fue el líder de su partido de 2007 a 2015 y, luego, de 2021 a 2025, a la cabeza de decisiones como el masivo envío de armamento a Ucrania y el respaldo a Israel en su guerra contra Gaza, que dejó más de 70.000 muertos. Además, asegura que "es una clase política que no ve al futuro porque no le quedan muchos años", y que más bien más bien "está viendo por el presente" con "decisiones repetitivas" que apelan a un pasado de Guerra Fría, razón por la cual, dice, se toman decisiones de relevancia geopolítica en la que el mundo todavía es unilateral o dividido en dos bloques. Trump, ¿sin vocero ante la juventud de EEUU?Si bien del lado demócrata hay figuras como el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani —quien llegó al poder de la mano del voto joven y multiétnico— o la representante Alexandria Ocasio-Cortez, es cierto que hace falta mucho para que se formen cuadros políticos que verdaderamente estén dirigidos a los jóvenes y adultos jóvenes de EEUU, tanto en términos de comunicación colectiva como de políticas públicas, afirma en entrevista con Sputnik Silvia Núñez, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, observa una situación curiosa: que este movimiento socialdemócrata de emergentes figuras jóvenes es liderado, precisamente, por quien llama "el gerontócrata de la gerontocracia": Bernie Sanders, el histórico demócrata —que ahora es independiente— de 85 años. En cambio, desde el flanco republicano la carencia de figuras juveniles es evidente, sobre todo a partir de la muerte del activista político conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado en septiembre de 2025 a manos de un extremista de izquierda en un mitin. Kirk, que entonces tenía 31 años, se había convertido en el principal canal de comunicación del movimiento MAGA y del propio Donald Trump con los jóvenes estadounidenses, asegura Núñez. La misma Nikki Haley lo dijo: "Estas son personas que toman decisiones sobre nuestra seguridad nacional. Están tomando decisiones sobre nuestra economía, sobre la frontera. Necesitamos saber que están en la cima de su juego". Y es así como EEUU sigue dominado por una gerontocracia que parece no tener fin próximo:"Hay mucho trabajo por hacer. Los jóvenes no se enganchan de alguna manera en el juego político. No se ha puesto la suficiente atención en generar más líderes y hay que ver también qué tipo de trabajo hicieron los demócratas, porque en los hechos sí lo hicieron [con Mamdani, por ejemplo]", asegura.

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