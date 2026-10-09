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Putin destaca la cooperación entre los países de la Comunidad de Estados Independientes

Putin destaca la cooperación entre los países de la Comunidad de Estados Independientes

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El presidente ruso, Vladímir Putin, participó en una reunión en formato reducido de los líderes de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)... 09.10.2026, Sputnik Mundo

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Agregó que los círculos empresariales de los países de la CEI están llevando a cabo grandes proyectos industriales y de infraestructuras, además de crear nuevas cadenas de producción euroasiáticas.En este contexto, el mandatario ruso se pronunció por quitar las trabas que a escala nacional frenan el desarrollo de la CEI.El presidente ruso reparó en que la CEI cuenta ya con los mecanismos financieros necesarios para intensificar la cooperación."Una infraestructura financiera estable y que no depende de influencias externas nos permite resolver de forma bastante eficaz numerosas tareas hoy. Casi todos los pagos se efectúan en monedas nacionales, ya representan más del 90% de las transacciones comerciales entre nuestros Estados, lo cual permite profundizar la cooperación económica a pesar de la coyuntura e influencias externas", remarcó Putin.Asimismo, el líder ruso se refirió a otro asunto de la agenda: los dirigentes de los países de la CEI aprobarán una resolución sobre la necesidad de preservar la historia común y garantizar que los jóvenes conozcan la verdad sobre los logros de los pueblos durante la época soviética.Putin afirmó que Uzbekistán asumirá la presidencia de la CEI a partir de 2027 y podrá contar con el apoyo de Rusia.Además, el jefe de Estado ruso invitó a sus homólogos de la CEI a la tradicional cumbre informal previa a Nochevieja que se celebrará en San Petersburgo el 21 de diciembre.La Comunidad de Estados Independientes (CEI), fundada en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética, incluye hoy a Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán como Estados miembros.Turkmenistán mantiene desde 2005 el estatus de miembro asociado y este año ejerce la presidencia rotatoria de la organización.

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