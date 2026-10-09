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Putin destaca la cooperación entre los países de la Comunidad de Estados Independientes
Putin destaca la cooperación entre los países de la Comunidad de Estados Independientes
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El presidente ruso, Vladímir Putin, participó en una reunión en formato reducido de los líderes de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)... 09.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-09T09:28+0000
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Agregó que los círculos empresariales de los países de la CEI están llevando a cabo grandes proyectos industriales y de infraestructuras, además de crear nuevas cadenas de producción euroasiáticas.En este contexto, el mandatario ruso se pronunció por quitar las trabas que a escala nacional frenan el desarrollo de la CEI.El presidente ruso reparó en que la CEI cuenta ya con los mecanismos financieros necesarios para intensificar la cooperación."Una infraestructura financiera estable y que no depende de influencias externas nos permite resolver de forma bastante eficaz numerosas tareas hoy. Casi todos los pagos se efectúan en monedas nacionales, ya representan más del 90% de las transacciones comerciales entre nuestros Estados, lo cual permite profundizar la cooperación económica a pesar de la coyuntura e influencias externas", remarcó Putin.Asimismo, el líder ruso se refirió a otro asunto de la agenda: los dirigentes de los países de la CEI aprobarán una resolución sobre la necesidad de preservar la historia común y garantizar que los jóvenes conozcan la verdad sobre los logros de los pueblos durante la época soviética.Putin afirmó que Uzbekistán asumirá la presidencia de la CEI a partir de 2027 y podrá contar con el apoyo de Rusia.Además, el jefe de Estado ruso invitó a sus homólogos de la CEI a la tradicional cumbre informal previa a Nochevieja que se celebrará en San Petersburgo el 21 de diciembre.La Comunidad de Estados Independientes (CEI), fundada en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética, incluye hoy a Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán como Estados miembros.Turkmenistán mantiene desde 2005 el estatus de miembro asociado y este año ejerce la presidencia rotatoria de la organización.
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Putin destaca la cooperación entre los países de la Comunidad de Estados Independientes
El presidente ruso, Vladímir Putin, participó en una reunión en formato reducido de los líderes de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), celebrada en el marco de la cumbre de la organización en la ciudad de Turkmenbashí, Turkmenistán.
"Cabe destacar que el comercio de Rusia con los miembros de la CEI superó los 110.000 millones de dólares en 2025 y registró una subida del 12% en la primera mitad de este año", indicó Putin.
Agregó que los círculos empresariales de los países de la CEI están llevando a cabo grandes proyectos industriales y de infraestructuras, además de crear nuevas cadenas de producción euroasiáticas.
En este contexto, el mandatario ruso se pronunció por quitar las trabas que a escala nacional frenan el desarrollo de la CEI.
"¿Que si podemos avanzar más rápido? Creo que sí. ¿Qué es lo que se requiere para ello? Hay que eliminar las barreras", apuntó Putin.
El presidente ruso reparó en que la CEI cuenta ya con los mecanismos financieros necesarios para intensificar la cooperación.
"Una infraestructura financiera estable y que no depende de influencias externas nos permite resolver de forma bastante eficaz numerosas tareas hoy. Casi todos los pagos se efectúan en monedas nacionales, ya representan más del 90% de las transacciones comerciales entre nuestros Estados, lo cual permite profundizar la cooperación económica a pesar de la coyuntura e influencias externas", remarcó Putin.
Asimismo, el líder ruso se refirió a otro asunto de la agenda: los dirigentes de los países de la CEI aprobarán una resolución sobre la necesidad de preservar la historia común y garantizar que los jóvenes conozcan la verdad sobre los logros de los pueblos durante la época soviética.
Putin afirmó que Uzbekistán asumirá la presidencia de la CEI a partir de 2027 y podrá contar con el apoyo de Rusia.
Además, el jefe de Estado ruso invitó a sus homólogos de la CEI a la tradicional cumbre informal previa a Nochevieja que se celebrará en San Petersburgo el 21 de diciembre.
La Comunidad de Estados Independientes (CEI), fundada en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética, incluye hoy a Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán como Estados miembros.
Turkmenistán mantiene desde 2005 el estatus de miembro asociado y este año ejerce la presidencia rotatoria de la organización.
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