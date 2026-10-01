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A pesar de las sanciones, Rusia mantiene una economía abierta, destaca un alto cargo ruso

A pesar de las sanciones, Rusia mantiene una economía abierta, destaca un alto cargo ruso

Sputnik Mundo

Aunque Occidente intentó frenar el desarrollo de Rusia mediante sus restricciones, el país euroasiático encontró nuevos socios comerciales y se está haciendo... 01.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-01T09:01+0000

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Estas declaraciones se produjeron en el marco de la cumbre de ministros de Comercio del G20, que se celebra del 30 de septiembre al 1 de octubre en Milwaukee, EEUU.También hizo hincapié en que las medidas restrictivas financieras contra Rusia impuestas por Occidente han minado la confianza en el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial."De hecho, [las sancciones] están propiciando la aparición y el desarrollo, sobre una nueva base tecnológica, de nuevos sistemas de pago", señaló el ministro.Comentando los cambios en la econonía global, recalcó que Occidente está demostrando su intención de romper las normas internacionales y su afán por obtener ventajas mediante métodos ajenos a los mecanismos de mercado.También señaló el estancamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde las nuevas normas no permiten adoptar decisiones eficaces. No obstante, descartó el colapso de la organización."En general, se encuentra estancada, probablemente desde 2019, cuando, por iniciativa estadounidense, se bloqueó el funcionamiento del sistema de resolución de controversias. (...) Y ahora los desacuerdos no tienen una resolución definitiva, porque la parte que no está de acuerdo con la resolución en primera instancia, por así decirlo, recurre a la nada", afirmó el ministro.Reshétnikov señaló que muchos países recuerdan cómo EEUU los impulsó en su momento a incorporarse a la OMC bajo el argumento de promover el libre comercio y unas reglas comunes. Según el ministro, esos Estados abrieron sus mercados y renunciaron al desarrollo de algunas industrias, por lo que ahora se sienten "engañados".Reshétnikov encabeza la delegación rusa en la reunión de ministros de Comercio del G20. Según informó el Ministerio de Desarrollo Económico, los participantes abordan una amplia gama de cuestiones de actualidad, entre ellas la reducción del exceso de capacidad y el problema de la sobreproducción crónica.

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