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Rusia derriba 764 drones y abate hasta 1.440 soldados ucranianos en un día de combates

Rusia derriba 764 drones y abate hasta 1.440 soldados ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia derribaron 764 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso... 07.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-07T11:10+0000

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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en la zona central y norte de la ciudad. El Ejército ruso liberó 82 edificios y abatió a más de 25 militares ucranianos.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 520 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 260 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 764 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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