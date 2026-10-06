Trump atribuye a una "amenaza" la rápida retirada de los B-1 de Reino Unido

La retirada se produjo tras una alerta de seguridad cerca de la base de la RAF en Fairford (sur), donde cinco sospechosos fueron detenidos después de que se avistaran furgonetas sospechosas en las proximidades de la instalación. No se hallaron explosivos y los cinco fueron puestos en libertad bajo fianza posteriormente. Fairford había servido de base para ataques ilegales de Washington contra Teherán.
"Teníamos indicios de que podría haber un riesgo. ¿Y por qué iba a dejarlos allí? (...). Si nos van a amenazar, simplemente los trasladaremos", declaró el presidente de EEUU, Donald Trump, a la prensa.
El mandatario norteamericano también afirmó que la supuesta "amenaza" provenía de personas "vinculadas a Irán", aunque no presentó ninguna prueba de la presunta relación.