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Trump atribuye a una "amenaza" la rápida retirada de los B-1 de Reino Unido
Trump atribuye a una "amenaza" la rápida retirada de los B-1 de Reino Unido
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"Teníamos indicios de que podría haber un riesgo. ¿Y por qué iba a dejarlos allí? (...). Si nos van a amenazar, simplemente los trasladaremos", declaró el... 06.10.2026, Sputnik Mundo
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La retirada se produjo tras una alerta de seguridad cerca de la base de la RAF en Fairford (sur), donde cinco sospechosos fueron detenidos después de que se avistaran furgonetas sospechosas en las proximidades de la instalación. No se hallaron explosivos y los cinco fueron puestos en libertad bajo fianza posteriormente. Fairford había servido de base para ataques ilegales de Washington contra Teherán.
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Trump atribuye a una "amenaza" la rápida retirada de los B-1 de Reino Unido

00:00 GMT 06.10.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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"Teníamos indicios de que podría haber un riesgo. ¿Y por qué iba a dejarlos allí? (...). Si nos van a amenazar, simplemente los trasladaremos", declaró el presidente de EEUU, Donald Trump, a la prensa.

El mandatario norteamericano también afirmó que la supuesta "amenaza" provenía de personas "vinculadas a Irán", aunque no presentó ninguna prueba de la presunta relación.

La retirada se produjo tras una alerta de seguridad cerca de la base de la RAF en Fairford (sur), donde cinco sospechosos fueron detenidos después de que se avistaran furgonetas sospechosas en las proximidades de la instalación. No se hallaron explosivos y los cinco fueron puestos en libertad bajo fianza posteriormente.
Fairford había servido de base para ataques ilegales de Washington contra Teherán.
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