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EEUU retira todos sus bombarderos B-1 de la base británica ante la amenaza de un posible atentado
EEUU retira todos sus bombarderos B-1 de la base británica ante la amenaza de un posible atentado
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EEUU retiró todos sus bombarderos B-1 de la base aérea británica de Fairford, en el suroeste de Reino Unido, ante los temores de un posible ataque terrorista... 05.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-05T18:31+0000
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La parte estadounidense subrayó que los aviones mantienen su capacidad para realizar ataques desde territorio estadounidense. Por su parte, el Ministerio de Defensa británico se negó a comentar la situación.La decisión se produjo después de que seis personas fueran detenidas bajo sospecha de preparar un ataque contra Fairford. Cinco de los sospechosos llegaron a la zona de la base en tres furgonetas. Según la Policía, no se encontraron explosivos, aunque sí combustible. Posteriormente "fue detenido un ciudadano británico-iraní".Las circunstancias del supuesto ataque aún no están claras. Los detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza y la investigación continúa. El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que existen "fuertes indicios" de una supuesta implicación de Irán.El presidente de EEUU, Donald Trump, por su parte, criticó la decisión de las autoridades británicas de liberar a los sospechosos y afirmó que él no habría tomado una medida similar."Gracias a su larga pista de aterrizaje, la base aérea de Fairford fue utilizada ampliamente por EEUU para realizar vuelos de bombarderos B-1 y B-52 con el objetivo de atacar Irán", señala el medio.Tras el incidente, las autoridades británicas también analizan reforzar la protección de las instalaciones militares, incluso frente a ataques con drones. El nivel de seguridad se ha elevado en otras bases estadounidenses en Reino Unido, donde están desplegados cazas F-35 y F-15E, así como aviones cisterna.
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EEUU retira todos sus bombarderos B-1 de la base británica ante la amenaza de un posible atentado
EEUU retiró todos sus bombarderos B-1 de la base aérea británica de Fairford, en el suroeste de Reino Unido, ante los temores de un posible ataque terrorista contra las instalaciones, informaron medios estadounidenses citando a funcionarios. Según el reporte, la decisión supone un cambio en el enfoque de Washington respecto al uso de la base.
"Si bien las exigencias de seguridad operacional no nos permitían confirmar en tiempo real el movimiento de nuestras fuerzas y activos, ahora podemos informar que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en la base aérea de Fairford han regresado a sus bases en EEUU", señaló el Pentágono en un comunicado.
La parte estadounidense subrayó que los aviones mantienen su capacidad para realizar ataques desde territorio estadounidense. Por su parte, el Ministerio de Defensa británico se negó a comentar la situación.
La decisión se produjo después de que seis personas fueran detenidas bajo sospecha de preparar un ataque contra Fairford. Cinco de los sospechosos llegaron a la zona de la base en tres furgonetas. Según la Policía, no se encontraron explosivos, aunque sí combustible. Posteriormente "fue detenido un ciudadano británico-iraní".
25 de septiembre, 18:31 GMT
Las circunstancias del supuesto ataque aún no están claras. Los detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza y la investigación continúa. El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que existen "fuertes indicios" de una supuesta implicación de Irán.
El presidente de EEUU, Donald Trump, por su parte, criticó la decisión de las autoridades británicas de liberar a los sospechosos y afirmó que él no habría tomado una medida similar.
"Gracias a su larga pista de aterrizaje, la base aérea de Fairford fue utilizada ampliamente por EEUU para realizar vuelos de bombarderos B-1 y B-52 con el objetivo de atacar Irán", señala el medio.
Tras el incidente, las autoridades británicas también analizan reforzar la protección de las instalaciones militares, incluso frente a ataques con drones. El nivel de seguridad se ha elevado en otras bases estadounidenses en Reino Unido, donde están desplegados cazas F-35 y F-15E, así como aviones cisterna.
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