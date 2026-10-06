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Rusia toma medidas para prevenir cualquier amenaza procedente de Occidente, asevera Lavrov
Rusia toma medidas para prevenir cualquier amenaza procedente de Occidente, asevera Lavrov
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La OTAN está intentando actualmente ampliar su presencia militar al Lejano Oriente, al sudeste asiático y al noreste asiático, denunció el ministro de Asuntos... 06.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-06T11:57+0000
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Además, destacó que Moscú toma nota de los informes sobre un plan de la OTAN para un posible conflicto con Rusia.En este contexto, Lavrov recordó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dejó muy claro cuál sería la respuesta en caso de un ataque contra la región de Kaliningrado o cualquier otra región rusa."Cuando hicimos una declaración muy clara en relación con las amenazas por parte de los países bálticos y otros miembros desenfrenados de la OTAN de atacar la región de Kaliningrado (...) inmediatamente empezaron a asegurarnos (...) que la OTAN no tiene ni puede tener ningún plan de atacar a Rusia", aseveró el jefe de la diplomacia rusa.La víspera, los medios informaron que el comandante de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grinkevich, prepara una estrategia denominada Teoría de la victoria ante un posible conflicto con Rusia. Está previsto que el documento sea presentado el 12 de octubre en Polonia.A su vez, Putin indicó en reiteradas ocasiones que Moscú no busca iniciar un conflicto con la alianza militar, mientras que los políticos occidentales advierten constantemente sobre una supuesta amenaza rusa para desviar la atención de los problemas internos.La situación en Oriente MedioLa culpa de la inestabilidad en Oriente Medio recae en la injerencia de Occidente, recalcó Lavrov. En este sentido, enfatizó que las intervenciones externas no hacen más que crear y fomentar las organizaciones terroristas con todas las consecuencias trágicas que eso acarrea.Las consecuencias las sufren también las relaciones entre Afganistán y Pakistán. A su vez, Rusia apoya activamente el establecimiento del diálogo entre estos países, sostuvo Lavrov.El otro foco de conflicto en la región es la escalada entre Irán y EEUU. A Moscú le preocupa que la evolución de la situación tenga un impacto negativo en la economía mundial, aseveró el canciller ruso. Asimismo, expresó la esperanza de que los esfuerzos de los mediadores, como Egipto, Pakistán, Catar y Arabia Saudita, den frutos.Además, en este contexto destacó que dichos conflictos deben ser resueltos por los actores regionales sin la injerencia de los Estados extrarregionales.
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Rusia toma medidas para prevenir cualquier amenaza procedente de Occidente, asevera Lavrov
11:57 GMT 06.10.2026 (actualizado: 12:38 GMT 06.10.2026)
La OTAN está intentando actualmente ampliar su presencia militar al Lejano Oriente, al sudeste asiático y al noreste asiático, denunció el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, después de reunirse en Moscú con su homólogo de Timor Oriental.
Además, destacó que Moscú toma nota de los informes sobre un plan de la OTAN para un posible conflicto con Rusia.
"Estamos al tanto y permanecemos atentos (...) lo más importante, nos dedicamos a cumplir las tareas que estableció el presidente en el marco de la operación militar especial: evitar cualquier amenaza a Rusia por parte de nuestros vecinos occidentales", destacó el jefe de la diplomacia rusa.
En este contexto, Lavrov recordó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dejó muy claro cuál sería la respuesta en caso de un ataque contra la región de Kaliningrado o cualquier otra región rusa.
"Cuando hicimos una declaración muy clara en relación con las amenazas por parte de los países bálticos y otros miembros desenfrenados de la OTAN de atacar la región de Kaliningrado (...) inmediatamente empezaron a asegurarnos (...) que la OTAN no tiene ni puede tener ningún plan de atacar a Rusia", aseveró el jefe de la diplomacia rusa.
La víspera, los medios informaron que el comandante de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grinkevich, prepara una estrategia denominada Teoría de la victoria ante un posible conflicto con Rusia. Está previsto que el documento sea presentado el 12 de octubre en Polonia.
A su vez, Putin indicó en reiteradas ocasiones que Moscú no busca iniciar un conflicto con la alianza militar, mientras que los políticos occidentales advierten constantemente sobre una supuesta amenaza rusa para desviar la atención de los problemas internos.
La situación en Oriente Medio
La culpa de la inestabilidad en Oriente Medio recae en la injerencia de Occidente, recalcó Lavrov. En este sentido, enfatizó que las intervenciones externas no hacen más que crear y fomentar las organizaciones terroristas con todas las consecuencias trágicas que eso acarrea.
"El Estado Islámico, como organización terrorista, surgió tras la agresión ilegal de EEUU contra Irak. Ahí es donde tienen su origen las raíces de esta organización", apuntó.
Las consecuencias las sufren también las relaciones entre Afganistán y Pakistán. A su vez, Rusia apoya activamente el establecimiento del diálogo entre estos países, sostuvo Lavrov.
El otro foco de conflicto en la región es la escalada entre Irán y EEUU. A Moscú le preocupa que la evolución de la situación tenga un impacto negativo en la economía mundial, aseveró el canciller ruso. Asimismo, expresó la esperanza de que los esfuerzos de los mediadores, como Egipto, Pakistán, Catar y Arabia Saudita, den frutos.
Además, en este contexto destacó que dichos conflictos deben ser resueltos por los actores regionales sin la injerencia de los Estados extrarregionales.
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