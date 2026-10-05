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El despliegue de infraestructura militar de la OTAN en Afganistán es "categóricamente inaceptable", advierte Lavrov
El despliegue de infraestructura militar de la OTAN en Afganistán es "categóricamente inaceptable", advierte Lavrov
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El canciller ruso, Serguéi Lavrov, reiteró que Moscú considera "categóricamente inaceptable" cualquier despliegue de infraestructura militar de la OTAN en... 05.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-05T09:25+0000
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Estas palabras tuvieron lugar en el marco de la VIII sesión de consultas sobre Afganistán en el formato de Moscú, donde Lavrov también abordó el aspecto económico y evaluó el trabajo del Gobierno afgano en este sentido.En esa línea, el canciller ruso destacó que las autoridades afganas reafirmaron su compromiso con los proyectos energéticos regionales, incluido el gasoducto TAPI (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India). Asimismo, llevaron a cabo una reforma fiscal, reforzaron la legislación anticorrupción y reactivaron la industria.En particular, Lavrov citó datos oficiales que indican que en Afganistán se han inaugurado alrededor de 170 nuevas plantas de producción.En cuanto a la cooperación entre dos países, recalcó que Rusia continuará enviando ayuda humanitaria a Afganistán.Además, Rusia y Afganistán están interesados en reforzar la capacidad antiterrorista de Kabul, para lo cual se mantienen contactos entre los servicios secretos y las fuerzas de seguridad de ambos países, subrayó Lavrov. "Redunda en nuestro interés común contribuir al fortalecimiento de la capacidad antiterrorista de Kabul, prestando asistencia material, técnica y especializada, y manteniendo contactos a través de los servicios especiales y los organismos de seguridad", precisó.La retirada militar estadounidense de Afganistán en agosto de 2021, llevada a cabo por la Administración Biden, tuvo lugar mientras las fuerzas de seguridad afganas entrenadas por la OTAN se fragmentaban, el Gobierno se hundía y el presidente huía con maletas llenas de dinero en efectivo mientras los talibanes se apoderaban de todas las ciudades importantes del país en 10 días.En agosto de 2021, el expresidente Joe Biden dio uno de los anuncios más polémicos de su mandato: Estados Unidos se retiraría de Afganistán tras 20 años seguidos de intervención y acciones militares.La retirada estadounidense dio pie a que los talibanes tomaran el poder de Afganistán nuevamente e incluso provocaran la huida del expresidente Ashraf Gani, dejando a la sociedad afgana en manos de un grupo que es considerado terrorista por varios países y organismos internacionales.
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El despliegue de infraestructura militar de la OTAN en Afganistán es "categóricamente inaceptable", advierte Lavrov
09:25 GMT 05.10.2026 (actualizado: 09:31 GMT 05.10.2026)
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, reiteró que Moscú considera "categóricamente inaceptable" cualquier despliegue de infraestructura militar de la OTAN en Afganistán o en los países vecinos, independientemente del pretexto.
"Como demuestra la experiencia histórica, dicha presencia conlleva un riesgo de desestabilización y un aumento de los conflictos. No hemos observado otros resultados de dicha presencia en las últimas décadas", aseveró el jefe de la diplomacia rusa.
Estas palabras tuvieron lugar en el marco de la VIII sesión de consultas sobre Afganistán en el formato de Moscú, donde Lavrov también abordó el aspecto económico y evaluó el trabajo del Gobierno afgano en este sentido.
"La economía afgana sigue desarrollándose a pesar de la fuerte presión de las sanciones impuestas por los países occidentales, que, con el pretexto de defender los derechos humanos, aislaron al Emirato Islámico del sistema financiero internacional y se apropiaron de sus activos bancarios nacionales", denunció.
En esa línea, el canciller ruso destacó que las autoridades afganas reafirmaron su compromiso con los proyectos energéticos regionales, incluido el gasoducto TAPI (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India). Asimismo, llevaron a cabo una reforma fiscal, reforzaron la legislación anticorrupción y reactivaron la industria.
En particular, Lavrov citó datos oficiales que indican que en Afganistán se han inaugurado alrededor de 170 nuevas plantas de producción.
En cuanto a la cooperación entre dos países, recalcó que Rusia continuará enviando ayuda humanitaria a Afganistán.
"Está previsto que un nuevo cargamento de esta ayuda llegue a Afganistán en los próximos uno o dos meses", precisó el diplomático.
Además, Rusia y Afganistán están interesados en reforzar la capacidad antiterrorista de Kabul, para lo cual se mantienen contactos entre los servicios secretos y las fuerzas de seguridad de ambos países, subrayó Lavrov.
"Redunda en nuestro interés común contribuir al fortalecimiento de la capacidad antiterrorista de Kabul, prestando asistencia material, técnica y especializada, y manteniendo contactos a través de los servicios especiales y los organismos de seguridad", precisó.
20 de mayo 2025, 19:30 GMT
La retirada militar estadounidense de Afganistán
en agosto de 2021, llevada a cabo por la Administración Biden, tuvo lugar mientras las fuerzas de seguridad afganas entrenadas por la OTAN se fragmentaban, el Gobierno se hundía y el presidente huía con maletas llenas de dinero en efectivo mientras los talibanes se apoderaban de todas las ciudades importantes del país en 10 días.
En agosto de 2021, el expresidente Joe Biden dio uno de los anuncios más polémicos de su mandato: Estados Unidos se retiraría de Afganistán tras 20 años seguidos de intervención y acciones militares.
La retirada estadounidense dio pie a que los talibanes tomaran el poder de Afganistán nuevamente e incluso provocaran la huida del expresidente Ashraf Gani
, dejando a la sociedad afgana en manos de un grupo que es considerado terrorista por varios países y organismos internacionales.
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