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Rusia libera una localidad y derriba 1.750 drones en un día de combates

Rusia libera una localidad y derriba 1.750 drones en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia tomaron el control de una localidad y derribaron 1.750 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial... 06.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-06T11:55+0000

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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en la zona central de la ciudad. El Ejército ruso liberó 52 edificios y abatió hasta 20 militares ucranianos.Asimismo, las FFAA rusas liberaron la localidad de Golubkovo, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 535 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 235 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 17 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 1.750 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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