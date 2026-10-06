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Rusia libera una localidad y derriba 1.750 drones en un día de combates
Rusia libera una localidad y derriba 1.750 drones en un día de combates
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Las FFAA de Rusia tomaron el control de una localidad y derribaron 1.750 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial... 06.10.2026, Sputnik Mundo
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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en la zona central de la ciudad. El Ejército ruso liberó 52 edificios y abatió hasta 20 militares ucranianos.Asimismo, las FFAA rusas liberaron la localidad de Golubkovo, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 535 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 235 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 17 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 1.750 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y derriba 1.750 drones en un día de combates

11:55 GMT 06.10.2026
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Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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Las FFAA de Rusia tomaron el control de una localidad y derribaron 1.750 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.490 militares en todos los frentes.
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.
En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las tropas rusas avanzaron en la zona central de la ciudad. El Ejército ruso liberó 52 edificios y abatió hasta 20 militares ucranianos.
Asimismo, las FFAA rusas liberaron la localidad de Golubkovo, en la región de Zaporozhie.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 535 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 235 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 195 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de drones, depósitos de municiones y explosivos, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", señalan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 2 bombas con kits de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 17 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 1.750 aeronaves no tripuladas.
El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 24.02.2026
Defensa
Del Maidán a la operación militar especial: la cronología del conflicto ucraniano
24 de febrero, 20:59 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 254.664 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.138 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.784 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.640 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 73.755 vehículos militares especiales.

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