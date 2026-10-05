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"Una determinación que está cambiando el destino de la patria": Paz reconoce al fiscal interino de Bolivia
"Una determinación que está cambiando el destino de la patria": Paz reconoce al fiscal interino de Bolivia
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dio su respaldo al titular interino de la Fiscalía General del Estado, José Armando Urioste. 05.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-05T23:30+0000
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Además, reconoció que la Asamblea Legislativa boliviana gestionó la elección de Urioste "en horas álgidas", esto tras el arresto del exfiscal Roger Mariaca. En el acto, el fiscal interino resaltó que "para mí no hay fuerza política. Yo no he pagado un solo peso para estar acá, no he tenido una sola influencia política. Por lo tanto, les agradezco de corazón esta designación".
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"Una determinación que está cambiando el destino de la patria": Paz reconoce al fiscal interino de Bolivia

23:30 GMT 05.10.2026
© AP Photo / Juan KaritaEl presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dio su respaldo al titular interino de la Fiscalía General del Estado, José Armando Urioste.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dio su respaldo al titular interino de la Fiscalía General del Estado, José Armando Urioste. - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dio su respaldo al titular interino de la Fiscalía General del Estado, José Armando Urioste.
"Hoy no estamos en un acto de posesión, estamos en un acto de reconocimiento, especialmente, al Parlamento; son ustedes los que han tomado una determinación que está cambiando el destino de la patria", expresó en su discurso desde el Palacio de Gobierno.
Además, reconoció que la Asamblea Legislativa boliviana gestionó la elección de Urioste "en horas álgidas", esto tras el arresto del exfiscal Roger Mariaca.
En el acto, el fiscal interino resaltó que "para mí no hay fuerza política. Yo no he pagado un solo peso para estar acá, no he tenido una sola influencia política. Por lo tanto, les agradezco de corazón esta designación".
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