"Una determinación que está cambiando el destino de la patria": Paz reconoce al fiscal interino de Bolivia

Además, reconoció que la Asamblea Legislativa boliviana gestionó la elección de Urioste "en horas álgidas", esto tras el arresto del exfiscal Roger Mariaca. En el acto, el fiscal interino resaltó que "para mí no hay fuerza política. Yo no he pagado un solo peso para estar acá, no he tenido una sola influencia política. Por lo tanto, les agradezco de corazón esta designación".
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dio su respaldo al titular interino de la Fiscalía General del Estado, José Armando Urioste.
"Hoy no estamos en un acto de posesión, estamos en un acto de reconocimiento, especialmente, al Parlamento; son ustedes los que han tomado una determinación que está cambiando el destino de la patria", expresó en su discurso desde el Palacio de Gobierno.
Además, reconoció que la Asamblea Legislativa boliviana gestionó la elección de Urioste "en horas álgidas", esto tras el arresto del exfiscal Roger Mariaca.
En el acto, el fiscal interino resaltó que "para mí no hay fuerza política. Yo no he pagado un solo peso para estar acá, no he tenido una sola influencia política. Por lo tanto, les agradezco de corazón esta designación".
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).