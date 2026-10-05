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"Una determinación que está cambiando el destino de la patria": Paz reconoce al fiscal interino de Bolivia

"Una determinación que está cambiando el destino de la patria": Paz reconoce al fiscal interino de Bolivia

Sputnik Mundo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dio su respaldo al titular interino de la Fiscalía General del Estado, José Armando Urioste. 05.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-05T23:30+0000

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Además, reconoció que la Asamblea Legislativa boliviana gestionó la elección de Urioste "en horas álgidas", esto tras el arresto del exfiscal Roger Mariaca. En el acto, el fiscal interino resaltó que "para mí no hay fuerza política. Yo no he pagado un solo peso para estar acá, no he tenido una sola influencia política. Por lo tanto, les agradezco de corazón esta designación".

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