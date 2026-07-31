Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20260731/irrupcion-masiva-de-migrantes-en-ceuta-1174492207.html
Irrupción masiva de migrantes en Ceuta
Irrupción masiva de migrantes en Ceuta
Sputnik Mundo
Decenas de miles de migrantes cruzan el paso fronterizo desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, desbordando la capacidad de las autoridades para... 31.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-31T15:14+0000
2026-07-31T15:14+0000
multimedia
📊 infografía
españa
📰 crisis migratoria en europa
migración
ceuta
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1f/1174492593_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b71fcc8ff94315778147e6e5a99f22cf.png
Sputnik te muestra dónde tiene lugar el escenario de la irrupción masiva.
españa
ceuta
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1f/1174492593_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c430503fdad38e191bfff2d7c47faa22.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📊 infografía, españa, 📰 crisis migratoria en europa, migración, ceuta, инфографика
📊 infografía, españa, 📰 crisis migratoria en europa, migración, ceuta, инфографика

Irrupción masiva de migrantes en Ceuta

15:14 GMT 31.07.2026
Síguenos en
Decenas de miles de migrantes cruzan el paso fronterizo desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, desbordando la capacidad de las autoridades para contener la avalancha humana. El episodio supone la crisis migratoria más grave que afronta España en años, con incidentes violentos, decenas de fallecidos y el despliegue del Ejército español.
Sputnik te muestra dónde tiene lugar el escenario de la irrupción masiva.
Irrupción masiva de migrantes en Ceuta - Sputnik Mundo
Irrupción masiva de migrantes en Ceuta - Sputnik Mundo
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала