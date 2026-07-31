Decenas de miles de migrantes cruzan el paso fronterizo desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, desbordando la capacidad de las autoridades para... 31.07.2026, Sputnik Mundo

Irrupción masiva de migrantes en Ceuta

Decenas de miles de migrantes cruzan el paso fronterizo desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, desbordando la capacidad de las autoridades para contener la avalancha humana. El episodio supone la crisis migratoria más grave que afronta España en años, con incidentes violentos, decenas de fallecidos y el despliegue del Ejército español.