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La retórica de Zelenski busca arrastrar a sus patrocinadores a una guerra directa con Rusia, según experto

La retórica de Zelenski busca arrastrar a sus patrocinadores a una guerra directa con Rusia, según experto

Sputnik Mundo

"Resulta difícil comprender qué pasa por la mente [de los líderes ucranianos]", declaró a Sputnik el analista militar y colaborador de la revista Arsenal... 05.10.2026, Sputnik Mundo

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"Solo cabe suponer que Zelenski quiere elevar la tensión del conflicto, no solo para conseguir más ayuda, sino para arrastrar a las fuerzas militares europeas directamente a la contienda", explicó el experto."En otras palabras, su objetivo es escalar la situación hasta el punto en que los países europeos desplieguen contingentes militares en territorio ucraniano, un movimiento que prepararía el escenario para una guerra a gran escala. Con ello, busca prolongar su permanencia en el poder y seguir lucrando con el conflicto", reflexionó Sinyugin.En respuesta a las últimas amenazas de Zelenski, el Ministerio de Defensa de Rusia ya ha prometido intensificar sus ataques contra el complejo militar-industrial ucraniano y las infraestructuras asociadas.Rusia ya está atacando infraestructuras ucranianas de energía, transporte, metalurgia, centros de datos y, ahora, puentes. Sinyugin prevé que el siguiente paso de Moscú en la escalada incluya ofensivas contra carreteras y material rodante, "especialmente locomotoras eléctricas que arrastran vagones".

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