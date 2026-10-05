El control tradicional de armamento queda en el pasado, destaca una experta
© Sputnik / Vitaly Nevar / Acceder al contenido multimediaEl sistema de misiles balísticos tácticos Iskander-M
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Los países no desean limitar sus capacidades debido a los retos y amenazas existentes, por lo que se muestran más dispuestos a debatir sobre la estabilidad estratégica, comentó a Sputnik Lora Saalman, investigadora del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
"El concepto [de control de armamento] de la época de la Guerra Fría quedó prácticamente en el pasado. La mayoría de los países no están dispuestos a limitar sus capacidades debido a los retos, conflictos y amenazas a los que se enfrentan", precisó.
En general, los expertos de distintos países coinciden en que, en esta etapa, China, Rusia y EEUU parecen más dispuestos a debatir sobre la estabilidad estratégica o a entablar un diálogo sobre la confianza mutua, subrayó.
28 de septiembre, 12:10 GMT
Al mismo tiempo, expresó su preocupación por que una inmersión excesiva en conceptos amplios y abstractos pueda obstaculizar la adopción de medidas más prácticas y concretas para reforzar la confianza mutua.
"Pero, independientemente de cómo se denomine, diálogo sobre control o diálogo sobre estabilidad estratégica, el diálogo debe ser el centro de atención", aseveró Saalman.
El pasado 5 de febrero expiró el Tratado START III, suscrito entre Rusia y EEUU en 2010 y prolongado en 2021 por cinco años más. El acuerdo limitó los arsenales estratégicos de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.
18 de septiembre, 19:20 GMT
El 6 de febrero, el subsecretario de Estado estadounidense para el control de armas y la seguridad internacional, Thomas DiNanno, anunció que el presidente Donald Trump se propone sustituir el Nuevo START con un acuerdo mejor que incluya a China.
El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, señaló que Moscú respeta la posición de Pekín sobre el particular. Asimismo, opinó que los otros dos miembros del club nuclear, Francia y el Reino Unido, también deberían ser parte de esas negociaciones.
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