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El control tradicional de armamento queda en el pasado, destaca una experta

El control tradicional de armamento queda en el pasado, destaca una experta

Sputnik Mundo

Los países no desean limitar sus capacidades debido a los retos y amenazas existentes, por lo que se muestran más dispuestos a debatir sobre la estabilidad... 05.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-05T10:31+0000

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En general, los expertos de distintos países coinciden en que, en esta etapa, China, Rusia y EEUU parecen más dispuestos a debatir sobre la estabilidad estratégica o a entablar un diálogo sobre la confianza mutua, subrayó.Al mismo tiempo, expresó su preocupación por que una inmersión excesiva en conceptos amplios y abstractos pueda obstaculizar la adopción de medidas más prácticas y concretas para reforzar la confianza mutua.El pasado 5 de febrero expiró el Tratado START III, suscrito entre Rusia y EEUU en 2010 y prolongado en 2021 por cinco años más. El acuerdo limitó los arsenales estratégicos de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.El 6 de febrero, el subsecretario de Estado estadounidense para el control de armas y la seguridad internacional, Thomas DiNanno, anunció que el presidente Donald Trump se propone sustituir el Nuevo START con un acuerdo mejor que incluya a China.El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, señaló que Moscú respeta la posición de Pekín sobre el particular. Asimismo, opinó que los otros dos miembros del club nuclear, Francia y el Reino Unido, también deberían ser parte de esas negociaciones.

https://noticiaslatam.lat/20260928/negociaciones-sobre-el-control-de-armamentos-deben-retomarse-insisten-en-el-kremlin-1175216957.html

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