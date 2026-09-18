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Putin traza la ruta de desarrollo armamentístico de Rusia

Putin traza la ruta de desarrollo armamentístico de Rusia

Sputnik Mundo

Durante la reunión de la Comisión Militar-Industrial, el presidente ruso tocó el tema del nuevo programa estatal de armamento, acorde al cual se prestará... 18.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-18T19:20+0000

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¿Qué más comentó el presidente de Rusia en cuanto al desarrollo de la industria de Defensa nacional? El mandatario ruso resaltó que el grupo de satélites de acceso a Internet de banda ancha nacional permitirá dirigir las tropas en tiempo real.Asimismo, destacó que la proporción de armamento moderno en las Fuerzas de Misiles Estratégicos es del 92%.En su mensaje, Putin señaló que la defensa antiaérea debe garantizar la protección frente a cualquier medio de ataque aéreo, y es una de las mayores prioridades del programa.Entre las prioridades indiscutibles del nuevo proyecto estatal de armamento, se encuentra el refuerzo de la tríada nuclear, que sigue siendo el garante de la soberanía del gigante euroasiático. Durante el encuentro, Putin también abogó por un mayor desarrollo de las capacidades de defensa de Rusia a través de un nuevo programa de armamento a largo plazo. Además, refirió que las principales prioridades del nuevo Programa Estatal de Armamento se definieron en función de la evolución de la situación mundial y de las lecciones aprendidas de la operación militar especial.

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