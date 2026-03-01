https://noticiaslatam.lat/20260301/el-alcance-de-los-misiles-balisticos-de-iran-1171963272.html
El alcance de los misiles balísticos de Irán
El alcance de los misiles balísticos de Irán
Los Sejjil, Khorramshahr y Fateh están entre los misiles balísticos iraníes más conocidos, pero no son los únicos. En las últimas décadas, el país persa ha...
Sputnik te muestra qué tan lejos pueden llegar los principales misiles iraníes.
Los Sejjil, Khorramshahr y Fateh están entre los misiles balísticos iraníes más conocidos, pero no son los únicos. En las últimas décadas, el país persa ha desarrollado toda una serie de este tipo de proyectiles, capaces de dar golpes certeros a objetivos por todo Oriente Medio y más allá.
Sputnik te muestra qué tan lejos pueden llegar los principales misiles iraníes.