MINUTO A MINUTO: Irán declara una guerra santa contra EEUU e Israel
Sputnik Mundo, 1920
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
El alcance de los misiles balísticos de Irán
El alcance de los misiles balísticos de Irán
01.03.2026
Sputnik te muestra qué tan lejos pueden llegar los principales misiles iraníes.
El alcance de los misiles balísticos de Irán

11:51 GMT 01.03.2026
Los Sejjil, Khorramshahr y Fateh están entre los misiles balísticos iraníes más conocidos, pero no son los únicos. En las últimas décadas, el país persa ha desarrollado toda una serie de este tipo de proyectiles, capaces de dar golpes certeros a objetivos por todo Oriente Medio y más allá.
Sputnik te muestra qué tan lejos pueden llegar los principales misiles iraníes.
