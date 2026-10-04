Fujimori invita a peruanos a votar "de manera consciente" en elecciones regionales y municipales

Este 4 de octubre, más de 26,3 millones de peruanos elegirán 13.148 autoridades; los cargos que se disputan son 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 distritales, quienes gobernarán de 2027 a 2030.Esta es la primera jornada electoral que se realiza tras el triunfo de Fujimori en los comicios presidenciales.
La presidenta del país sudamericano, Keiko Fujimori, emitió su sufragio en los comicios locales de este 4 de octubre.
"Invoco a los ciudadanos también a que el día de hoy, al hacer uso y ejercicio de su voto, lo hagan de una manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores regionales", dijo tras emitir su voto en la Institución Educativa Libertador San Martín, en Lima (oeste).