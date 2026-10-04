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Fujimori invita a peruanos a votar "de manera consciente" en elecciones regionales y municipales
Fujimori invita a peruanos a votar "de manera consciente" en elecciones regionales y municipales
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La presidenta del país sudamericano, Keiko Fujimori, emitió su sufragio en los comicios locales de este 4 de octubre. 04.10.2026, Sputnik Mundo
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Este 4 de octubre, más de 26,3 millones de peruanos elegirán 13.148 autoridades; los cargos que se disputan son 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 distritales, quienes gobernarán de 2027 a 2030.Esta es la primera jornada electoral que se realiza tras el triunfo de Fujimori en los comicios presidenciales.
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Fujimori invita a peruanos a votar "de manera consciente" en elecciones regionales y municipales

19:15 GMT 04.10.2026 (actualizado: 20:08 GMT 04.10.2026)
© Foto : X / @presidenciaperuLa presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori. - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2026
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La presidenta del país sudamericano, Keiko Fujimori, emitió su sufragio en los comicios locales de este 4 de octubre.
"Invoco a los ciudadanos también a que el día de hoy, al hacer uso y ejercicio de su voto, lo hagan de una manera consciente, buscando a los mejores ciudadanos para ser los futuros alcaldes distritales, provinciales y futuros gobernadores regionales", dijo tras emitir su voto en la Institución Educativa Libertador San Martín, en Lima (oeste).
Este 4 de octubre, más de 26,3 millones de peruanos elegirán 13.148 autoridades; los cargos que se disputan son 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 distritales, quienes gobernarán de 2027 a 2030.
Esta es la primera jornada electoral que se realiza tras el triunfo de Fujimori en los comicios presidenciales.
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