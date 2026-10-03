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Asamblea Legislativa de Bolivia elige a un fiscal general interino
Asamblea Legislativa de Bolivia elige a un fiscal general interino
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El abogado José Armando Urioste fue elegido como fiscal general interino por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en reemplazo de Roger Mariaca... 03.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-03T14:03+0000
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Urioste suplirá en el cargo a Mariaca, quien fue aprehendido el 30 de septiembre por la Policía, luego de que el Departamento de Estado restringió su visa de ingreso a EEUU, por su "participación en actos de corrupción significativa", así como por aceptar sobornos del narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.Actualmente, el exfiscal general es imputado por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, acusó a Mariaca de cooperar con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset para su liberación tras su primera captura en 2023, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
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Asamblea Legislativa de Bolivia elige a un fiscal general interino
El abogado José Armando Urioste fue elegido como fiscal general interino por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en reemplazo de Roger Mariaca que actualmente es imputado por narcotráfico, confirmó la madrugada de este sábado Diego Ávila, presidente del Senado.
"Hay más de dos tercios, por lo tanto, ha sido seleccionado el abogado José Armando Urioste", anunció Ávila, tras la votación en el Congreso, en la ciudad de La Paz (oeste).
Urioste suplirá en el cargo a Mariaca, quien fue aprehendido el 30 de septiembre por la Policía
, luego de que el Departamento de Estado restringió su visa de ingreso a EEUU, por su "participación en actos de corrupción significativa", así como por aceptar sobornos del narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Actualmente, el exfiscal general es imputado por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, acusó a Mariaca de cooperar con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset para su liberación tras su primera captura en 2023, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.