La crisis de vivienda en España, las semanas de la moda y el incidente de FlyDubai, entre las fotos de la semana
Una modelo durante el desfile de la colección de ropa de la marca ZA_ZA, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.
Una modelo durante el desfile de la colección de ropa de la marca ZA_ZA, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.
El ministro presidente del Estado de Baviera, Markus Soder (a la izquierda), y el alcalde de Múnich, Dominik Krause, se suben a la montaña rusa Olympia Looping en la 191.ª edición del Oktoberfest, en Múnich, Alemania.
Anteriormente, fue anunciado que Múnich es la ciudad alemana candidata oficial para los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 o 2044.
El ministro presidente del Estado de Baviera, Markus Soder (a la izquierda), y el alcalde de Múnich, Dominik Krause, se suben a la montaña rusa Olympia Looping en la 191.ª edición del Oktoberfest, en Múnich, Alemania.
Anteriormente, fue anunciado que Múnich es la ciudad alemana candidata oficial para los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 o 2044.
Un rescatista y un veterinario de la fundación para la conservación de la fauna Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) transportan a un orangután tras rescatarlo en una zona de concesión de Alto Valor de Conservación afectada por incendios forestales, en la aldea de Laman Satong, provincia de Kalimantan Occidental, Indonesia.
Un rescatista y un veterinario de la fundación para la conservación de la fauna Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) transportan a un orangután tras rescatarlo en una zona de concesión de Alto Valor de Conservación afectada por incendios forestales, en la aldea de Laman Satong, provincia de Kalimantan Occidental, Indonesia.
Activistas acampan durante una protesta tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en el mismo departamento de Madrid, para exigir leyes más estrictas que protejan a los inquilinos, en la plaza de Sol, en Madrid, España.
Activistas acampan durante una protesta tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en el mismo departamento de Madrid, para exigir leyes más estrictas que protejan a los inquilinos, en la plaza de Sol, en Madrid, España.
Pasajeros israelíes que viajaban a bordo de un avión de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita son recibidos en la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel.
El incidente se produjo a raíz de un ataque del copiloto contra el comandante de la aeronave, en el que ambos sufrieron lesiones de diversa gravedad.
Pasajeros israelíes que viajaban a bordo de un avión de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita son recibidos en la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel.
El incidente se produjo a raíz de un ataque del copiloto contra el comandante de la aeronave, en el que ambos sufrieron lesiones de diversa gravedad.
Personas fotografían a un tiburón que quedó atrapado en un canal desde el 18 de septiembre en Busan, Corea del Sur.
Personas fotografían a un tiburón que quedó atrapado en un canal desde el 18 de septiembre en Busan, Corea del Sur.
Una modelo presenta una creación del diseñador Victor Brunstein (conocido como Victor Weinsanto) como parte del desfile de su colección femenina prêt-à-porter (se traduce literalmente como "listo para llevar") Primavera/Verano 2027 para la marca Weinsanto, durante la Semana de la Moda de París, en Francia.
Una modelo presenta una creación del diseñador Victor Brunstein (conocido como Victor Weinsanto) como parte del desfile de su colección femenina prêt-à-porter (se traduce literalmente como "listo para llevar") Primavera/Verano 2027 para la marca Weinsanto, durante la Semana de la Moda de París, en Francia.
Seis alpacas deambulan entre las mesas del Alpaca Café e interactúan con los clientes en la localidad de Stajicevo, a 50 kilómetros al norte de Belgrado, Serbia.
Seis alpacas deambulan entre las mesas del Alpaca Café e interactúan con los clientes en la localidad de Stajicevo, a 50 kilómetros al norte de Belgrado, Serbia.
Una vista aérea captada por un dron muestra a simpatizantes durante una manifestación junto a una figura inflable del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección presidencial, de cara a las elecciones generales de Brasil, en la favela de Vidigal, en Río de Janeiro, Brasil.
Una vista aérea captada por un dron muestra a simpatizantes durante una manifestación junto a una figura inflable del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la reelección presidencial, de cara a las elecciones generales de Brasil, en la favela de Vidigal, en Río de Janeiro, Brasil.
Un hombre yace sobre una plancha de espuma flotante en una zona inundada durante las fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia.
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El skater palestino Hamza Daher patina entre las ruinas de edificios destruidos durante la guerra, en la ciudad de Gaza.
El skater palestino Hamza Daher patina entre las ruinas de edificios destruidos durante la guerra, en la ciudad de Gaza.
Una modelo durante el desfile de la marca de ropa Cuentos rusos en la Semana de la Moda de Moscú.
Una modelo durante el desfile de la marca de ropa Cuentos rusos en la Semana de la Moda de Moscú.
La celebridad estadounidense Paris Hilton llega a los MTV Video Music Awards, que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles.
La celebridad estadounidense Paris Hilton llega a los MTV Video Music Awards, que se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles.
Una vista aérea captada por un dron muestra las olas rompiendo en la playa de Los Cocos mientras el huracán Rachel azota las aguas frente a la costa del Pacífico de México, generando fuerte oleaje y condiciones marítimas peligrosas en San Blas, estado de Nayarit, México.
Una vista aérea captada por un dron muestra las olas rompiendo en la playa de Los Cocos mientras el huracán Rachel azota las aguas frente a la costa del Pacífico de México, generando fuerte oleaje y condiciones marítimas peligrosas en San Blas, estado de Nayarit, México.
Unos jóvenes juegan al bádminton en una pista situada en un barrio densamente poblado de Yakarta, Indonesia.
Unos jóvenes juegan al bádminton en una pista situada en un barrio densamente poblado de Yakarta, Indonesia.
Personas se postran ante el rey Edward Rukidi Nyabongo I del reino de Tooro, mientras permanece sentado en su trono como decimotercer monarca del pueblo batooro, durante su coronación, cargada de rituales, en el palacio de Karuziika, en Fort Portal, Uganda.
Personas se postran ante el rey Edward Rukidi Nyabongo I del reino de Tooro, mientras permanece sentado en su trono como decimotercer monarca del pueblo batooro, durante su coronación, cargada de rituales, en el palacio de Karuziika, en Fort Portal, Uganda.
El slackliner estonio Jaan Roose realiza una exhibición sobre una cuerda floja durante el primer evento urbano de highline de Corea del Sur, sobre una línea de 160 metros de longitud suspendida a 120 metros del suelo, en el centro de Seúl, Corea del Sur.
El slackliner estonio Jaan Roose realiza una exhibición sobre una cuerda floja durante el primer evento urbano de highline de Corea del Sur, sobre una línea de 160 metros de longitud suspendida a 120 metros del suelo, en el centro de Seúl, Corea del Sur.
Personas evacúan sus viviendas ante la llegada del huracán Polo a Puerto San Carlos, en el estado de Baja California Sur, México.
Personas evacúan sus viviendas ante la llegada del huracán Polo a Puerto San Carlos, en el estado de Baja California Sur, México.