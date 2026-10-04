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La crisis de vivienda en España, las semanas de la moda y el incidente de FlyDubai, entre las fotos de la semana

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Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejó. Las protestas en España por la inaccesibilidad de la... 04.10.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik repasa las imágenes que marcaron los últimos siete días.

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