https://noticiaslatam.lat/20261003/todos-lo-saben-el-primer-ministro-de-albania-acusa-a-bruselas-de-mentir-sobre-la-adhesion-de-1175295038.html
"Todos lo saben": el primer ministro de Albania acusa a Bruselas de mentir sobre la adhesión de Ucrania a la UE
"Todos lo saben": el primer ministro de Albania acusa a Bruselas de mentir sobre la adhesión de Ucrania a la UE
Sputnik Mundo
La Unión Europea está engañando a Ucrania al prometerle la adhesión al bloque, afirmó el primer ministro de Albania, Edi Rama. En sus palabras, Ucrania nunca... 03.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-03T16:01+0000
2026-10-03T16:01+0000
2026-10-03T16:01+0000
internacional
política
seguridad
edi rama
donald trump
ucrania
albania
titanic
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/03/1175296064_0:40:1600:940_1920x0_80_0_0_c03b2a80f0ef06c402545d5d04332abb.jpg
El primer ministro señaló que una alternativa más realista sería invitar a Ucrania a la mesa de negociaciones ya ahora y concederle la plena membresía mediante un proceso basado en resultados. A su juicio, el actual procedimiento de adhesión resulta inviable para Kiev.El alto cargo también pidió eliminar el derecho de veto en la UE, al considerar que la comunidad política no puede tomar decisiones cuando un solo país es capaz de bloquearlas. En otro momento de la entrevista comparó a la UE con el Titanic, que avanza hacia un iceberg.Anteriormente, el medio Euractiv informó de que Ucrania está llevando a cabo las reformas necesarias para su adhesión a la UE más lentamente de lo que esperaban muchos países del bloque. Volodímir Zelenski había pedido anteriormente a la UE que aceptara a Ucrania como miembro en 2027. Al mismo tiempo, dirigentes europeos han señalado en repetidas ocasiones que la legislación ucraniana aún no se ajusta plenamente a los estándares europeos y que una reforma profunda es una de las condiciones para avanzar en el proceso de adhesión.
https://noticiaslatam.lat/20261002/esta-claro-que-esta-fecha-no-es-posible-bruselas-vuelve-a-posponer-los-plazos-para-la-adhesion-de-1175271932.html
ucrania
albania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/03/1175296064_128:0:1473:1009_1920x0_80_0_0_39e8272f62bc97add98a23962a8edb4e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, seguridad, edi rama, donald trump, ucrania, albania, titanic, 🌍 europa
política, seguridad, edi rama, donald trump, ucrania, albania, titanic, 🌍 europa
"Todos lo saben": el primer ministro de Albania acusa a Bruselas de mentir sobre la adhesión de Ucrania a la UE
La Unión Europea está engañando a Ucrania al prometerle la adhesión al bloque, afirmó el primer ministro de Albania, Edi Rama. En sus palabras, Ucrania nunca será admitida en la UE por la vía ordinaria y cumpliendo todos los criterios establecidos, algo que, aseguró, "todos saben".
"Miren a Ucrania. Lo que le prometen es una mentira", expresó Rama en una entrevista a medios alemanes.
El primer ministro señaló que una alternativa más realista sería invitar a Ucrania a la mesa de negociaciones ya ahora y concederle la plena membresía mediante un proceso basado en resultados. A su juicio, el actual procedimiento de adhesión resulta inviable para Kiev.
"[A Ucrania] nunca la admitirán en la UE mediante el proceso ordinario de adhesión, con todos los criterios. Todos lo saben", subrayó Rama.
El alto cargo también pidió eliminar el derecho de veto en la UE, al considerar que la comunidad política no puede tomar decisiones cuando un solo país es capaz de bloquearlas. En otro momento de la entrevista comparó a la UE con el Titanic, que avanza hacia un iceberg.
Anteriormente, el medio Euractiv informó de que Ucrania está llevando a cabo las reformas necesarias para su adhesión a la UE más lentamente de lo que esperaban muchos países del bloque. Volodímir Zelenski había pedido anteriormente a la UE que aceptara a Ucrania como miembro en 2027.
Al mismo tiempo, dirigentes europeos han señalado en repetidas ocasiones que la legislación ucraniana aún no se ajusta plenamente a los estándares europeos y que una reforma profunda es una de las condiciones para avanzar en el proceso de adhesión.