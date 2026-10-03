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"Todos lo saben": el primer ministro de Albania acusa a Bruselas de mentir sobre la adhesión de Ucrania a la UE

"Todos lo saben": el primer ministro de Albania acusa a Bruselas de mentir sobre la adhesión de Ucrania a la UE

Sputnik Mundo

La Unión Europea está engañando a Ucrania al prometerle la adhesión al bloque, afirmó el primer ministro de Albania, Edi Rama. En sus palabras, Ucrania nunca... 03.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-03T16:01+0000

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El primer ministro señaló que una alternativa más realista sería invitar a Ucrania a la mesa de negociaciones ya ahora y concederle la plena membresía mediante un proceso basado en resultados. A su juicio, el actual procedimiento de adhesión resulta inviable para Kiev.El alto cargo también pidió eliminar el derecho de veto en la UE, al considerar que la comunidad política no puede tomar decisiones cuando un solo país es capaz de bloquearlas. En otro momento de la entrevista comparó a la UE con el Titanic, que avanza hacia un iceberg.Anteriormente, el medio Euractiv informó de que Ucrania está llevando a cabo las reformas necesarias para su adhesión a la UE más lentamente de lo que esperaban muchos países del bloque. Volodímir Zelenski había pedido anteriormente a la UE que aceptara a Ucrania como miembro en 2027. Al mismo tiempo, dirigentes europeos han señalado en repetidas ocasiones que la legislación ucraniana aún no se ajusta plenamente a los estándares europeos y que una reforma profunda es una de las condiciones para avanzar en el proceso de adhesión.

https://noticiaslatam.lat/20261002/esta-claro-que-esta-fecha-no-es-posible-bruselas-vuelve-a-posponer-los-plazos-para-la-adhesion-de-1175271932.html

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