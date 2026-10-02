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"Está claro que esta fecha no es posible": Bruselas vuelve a posponer los plazos para la adhesión de Ucrania a la UE

"Está claro que esta fecha no es posible": Bruselas vuelve a posponer los plazos para la adhesión de Ucrania a la UE

Sputnik Mundo

Ucrania no podrá ingresar en la Unión Europea (UE) el 1 de enero de 2027, declaró la comisaria europea de Vecindad y Ampliación, Marta Kos. En este proceso no... 02.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-02T18:01+0000

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Explicó que en Ucrania y en otros países consideran la adhesión de este Estado a la UE una garantía de seguridad, ya que el conflicto ucraniano ha cambiado la geopolítica de Europa.Kos subrayó que Ucrania no contará con privilegios ni atajos en el proceso de adhesión, aunque, indicó, la UE debe tener en cuenta la situación en la que se encuentra el país.Anteriormente, medios de comunicación informaron de que Ucrania está llevando a cabo las reformas necesarias para ingresar en la UE más lentamente de lo que esperaban muchos países de la comunidad. Previamente, Volodímir Zelenski había exigido a la UE admitir a Ucrania en la alianza en 2027. Al mismo tiempo, los dirigentes europeos señalaron en numerosas ocasiones que la legislación ucraniana no se ajusta a los estándares europeos y que una de las condiciones indispensables para considerar la adhesión de Ucrania es llevar a cabo una reforma profunda.

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