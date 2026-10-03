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Paz promulga ley que abre la puerta a la destitución del fiscal general de Bolivia
Paz promulga ley que abre la puerta a la destitución del fiscal general de Bolivia
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El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, promulgó una legislación que modifica el artículo 25 de la Ley 260, la cual permite que la Asamblea... 03.10.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, las cámaras de Diputados y de Senadores (cámara baja y alta, respectivamente) habían avalado esta medida. Esto ocurre después de que el 30 de septiembre, Roger Mariaca, extitular de la Fiscalía General de la nación sudamericana, fuese arrestado por presuntamente liderar una organización criminal. Ello ha cimbrado el clima político en el territorio, causando la renuncia de otros altos funcionarios del Poder Judicial local.
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Paz promulga ley que abre la puerta a la destitución del fiscal general de Bolivia

03:19 GMT 03.10.2026 (actualizado: 03:51 GMT 03.10.2026)
© Foto : X - @MinPresidenciaRodrigo Paz, presidente de Bolivia
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 03.10.2026
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El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, promulgó una legislación que modifica el artículo 25 de la Ley 260, la cual permite que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda al titular de la Fiscalía General del Estado.
Previamente, las cámaras de Diputados y de Senadores (cámara baja y alta, respectivamente) habían avalado esta medida.

"El momento es difícil, pero es nuestro momento", destacó el mandatario boliviano durante su discurso, donde también destacó que "se toman las decisiones por la gente".

Esto ocurre después de que el 30 de septiembre, Roger Mariaca, extitular de la Fiscalía General de la nación sudamericana, fuese arrestado por presuntamente liderar una organización criminal.
Ello ha cimbrado el clima político en el territorio, causando la renuncia de otros altos funcionarios del Poder Judicial local.
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