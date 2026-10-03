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Paz promulga ley que abre la puerta a la destitución del fiscal general de Bolivia

Paz promulga ley que abre la puerta a la destitución del fiscal general de Bolivia

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El presidente del país sudamericano, Rodrigo Paz, promulgó una legislación que modifica el artículo 25 de la Ley 260, la cual permite que la Asamblea... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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Previamente, las cámaras de Diputados y de Senadores (cámara baja y alta, respectivamente) habían avalado esta medida. Esto ocurre después de que el 30 de septiembre, Roger Mariaca, extitular de la Fiscalía General de la nación sudamericana, fuese arrestado por presuntamente liderar una organización criminal. Ello ha cimbrado el clima político en el territorio, causando la renuncia de otros altos funcionarios del Poder Judicial local.

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