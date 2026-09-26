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La confianza del consumidor en EEUU cae a mínimos a semanas de las elecciones

La confianza del consumidor en EEUU cae a mínimos a semanas de las elecciones

Sputnik Mundo

La confianza de los consumidores de este país norteamericano descendió en septiembre a 48,1 puntos, frente a los 51,7 registrados en agosto, debido... 26.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-26T04:15+0000

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Se trata del nivel más bajo en cuatro meses. El índice acumula una caída cercana al 15% desde enero, precisamente cuando EEUU e Israel iniciaron la guerra contra Irán, un hecho que encareció el precio de los combustibles a nivel global. Además, la percepción sobre la situación financiera actual y las expectativas para el próximo año se han debilitado alrededor de 10%, según el mismo índice. La negativa percepción de los ciudadanos estadounidenses es reportada a menos de dos meses de que se celebren las elecciones intermedias, en las que el Partido Republicano de Donald Trump podría perder mayoría en el Congreso.

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