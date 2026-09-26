La confianza del consumidor en EEUU cae a mínimos a semanas de las elecciones

Se trata del nivel más bajo en cuatro meses. El índice acumula una caída cercana al 15% desde enero, precisamente cuando EEUU e Israel iniciaron la guerra contra Irán, un hecho que encareció el precio de los combustibles a nivel global. Además, la percepción sobre la situación financiera actual y las expectativas para el próximo año se han debilitado alrededor de 10%, según el mismo índice. La negativa percepción de los ciudadanos estadounidenses es reportada a menos de dos meses de que se celebren las elecciones intermedias, en las que el Partido Republicano de Donald Trump podría perder mayoría en el Congreso.
La confianza de los consumidores de este país norteamericano descendió en septiembre a 48,1 puntos, frente a los 51,7 registrados en agosto, debido principalmente a la preocupación por el repunte de la inflación, según las Encuestas de Consumidores de la Universidad de Míchigan.
Se trata del nivel más bajo en cuatro meses. El índice acumula una caída cercana al 15% desde enero, precisamente cuando EEUU e Israel iniciaron la guerra contra Irán, un hecho que encareció el precio de los combustibles a nivel global.
Además, la percepción sobre la situación financiera actual y las expectativas para el próximo año se han debilitado alrededor de 10%, según el mismo índice.