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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe avala una línea de crédito para países afectados por El Niño
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe avala una línea de crédito para países afectados por El Niño
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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) habilitó hasta 1.000 millones de dólares para que gobiernos y bancos de desarrollo financien... 03.10.2026, Sputnik Mundo
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Los recursos estarán destinados a gobiernos y bancos de desarrollo, con el objetivo de apoyar a las poblaciones más vulnerables ante los efectos del fenómeno, que pueden incluir desde sequías hasta lluvias extremas.El CAF señaló que los préstamos permitirán financiar acciones de preparación y atención de emergencias frente a las posibles consecuencias del evento climático en América Latina y el Caribe.El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que el episodio actual "tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años", lo que representa una amenaza para los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles.De acuerdo con las estimaciones citadas por el organismo, los efectos de El Niño podrían extenderse a lo largo de 2027, prolongando los riesgos para distintos sectores de las economías regionales.La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que el fenómeno podría provocar una pérdida acumulada de, al menos, 2% del PIB regional durante tres años.El organismo también estimó que las consecuencias del fenómeno podrían llevar a 4,8 millones de personas adicionales a la pobreza, debido a los impactos económicos y sociales derivados de los eventos climáticos.Asimismo, el CAF prevé afectaciones en los sectores agrícola, ganadero y pesquero, además de daños en infraestructura, interrupciones en las cadenas de suministro y un posible aumento de precios.
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https://noticiaslatam.lat/20260922/el-nino-podria-provocar-perdidas-millonarias-en-america-latina-y-aumentar-la-pobreza--1175144835.html
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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe avala una línea de crédito para países afectados por El Niño
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) habilitó hasta 1.000 millones de dólares para que gobiernos y bancos de desarrollo financien acciones de preparación y respuesta ante los efectos del fenómeno climático, cuyas consecuencias podrían extenderse hasta 2027 y afectar a millones de personas en la región.
Los recursos estarán destinados a gobiernos y bancos de desarrollo, con el objetivo de apoyar a las poblaciones más vulnerables ante los efectos del fenómeno, que pueden incluir desde sequías hasta lluvias extremas.
El CAF señaló que los préstamos permitirán financiar acciones de preparación y atención de emergencias frente a las posibles consecuencias del evento climático en América Latina y el Caribe.
26 de septiembre, 07:17 GMT
El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que el episodio actual "tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años", lo que representa una amenaza para los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles.
De acuerdo con las estimaciones citadas por el organismo, los efectos de El Niño podrían extenderse a lo largo de 2027, prolongando los riesgos para distintos sectores de las economías regionales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que el fenómeno podría provocar una pérdida acumulada de, al menos, 2% del PIB regional durante tres años.
22 de septiembre, 06:12 GMT
El organismo también estimó que las consecuencias del fenómeno podrían llevar a 4,8 millones de personas adicionales a la pobreza, debido a los impactos económicos y sociales derivados de los eventos climáticos.
Asimismo, el CAF prevé afectaciones en los sectores agrícola, ganadero y pesquero, además de daños en infraestructura, interrupciones en las cadenas de suministro y un posible aumento de precios.
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