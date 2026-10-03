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Reconocen oficialmente como atentado terrorista el incidente del vuelo de Flydubai

Reconocen oficialmente como atentado terrorista el incidente del vuelo de Flydubai

Sputnik Mundo

La investigación preliminar de la Fiscalía General de los Emiratos Árabes Unidos sobre el incidente ocurrido en el vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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El copiloto atacó al comandante de la aeronave con un hacha de emergencia e intentó hacerse con los controles del avión.La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, los motivos y las posibles conexiones relacionadas con el incidente. Los resultados se harán públicos una vez concluidos los procedimientos pertinentes, precisan.Además, según la prensa, de forma preliminar fue establecida la identidad del atacante. Se trata de un ciudadano omaní de 29 años, Hamam Hammami. El piloto confesó a los investigadores que planeaba estrellar el avión en Israel, informan los medios.El 30 de septiembre, un vuelo de Flydubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, debido a un incidente de seguridad. El 1 de octubre, desde el Ministerio del Interior de Arabia Saudita confirmaron que el incidente se produjo a raíz de un ataque del copiloto contra el comandante de la aeronave, en el que ambos sufrieron lesiones de diversa gravedad. El organismo precisó que, tras mejorar su estado de salud, ambos pilotos partieron hacia Abu Dabi acompañados por agentes de seguridad de los EAU, mientras que los otros seis miembros de la tripulación ya habían regresado a Dubái sin inconvenientes. Las autoridades de los EAU continúan investigando las causas y circunstancias de lo ocurrido, incluida la revisión de los aspectos operativos y de las medidas de seguridad.

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