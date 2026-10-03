Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20261003/corea-del-norte-lanza-misiles-estrategicos-de-alcance-medio-hacia-el-mar-de-japon-1175294295.html
Corea del Norte lanza misiles estratégicos de alcance medio hacia el mar de Japón
Corea del Norte lanza misiles estratégicos de alcance medio hacia el mar de Japón
Sputnik Mundo
Corea del Norte realizó ejercicios de lanzamiento de misiles estratégicos de medio alcance hacia el mar de Japón, informa la Agencia Telegráfica Central de... 03.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-03T11:14+0000
2026-10-03T11:23+0000
defensa
kim jong-un
kim yo-jong
corea del norte
🌏 asia
misiles estratégicos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/03/1175294653_448:153:2608:1368_1920x0_80_0_0_e7d017307fd73c5757310b0d6f62b465.jpg
"Hoy, al amanecer, se llevaron a cabo ejercicios de lanzamiento de armas estratégicas hacia el mar Oriental de Corea [mar de Japón]. Durante los ejercicios se lanzaron misiles estratégicos de medio alcance", indica el medio, al citar una declaración de la hermana del líder de Corea del Norte y subjefa de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC), Kim Yo-jong.Agrega que, tras detectar este ejercicio, desde Japón y Corea del Sur anunciaron que los misiles navegaron más de 700 km y casi 680 km, respectivamente.Del 7 al 11 de septiembre, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebraron los ejercicios militares conjuntos denominados Freedom Edge en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju. Además, del 17 al 21 de agosto en la península de Corea se desarrollaron las maniobras bilaterales Ulchi Freedom Shield (UFS) entre EEUU y Corea del Sur.El pasado 18 de septiembre, Kim Yo-jong declaró que la desestabilización provocada por los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en torno a la península de Corea subraya la importancia de actualizar la capacidad defensiva de Corea del Norte.A mediados de agosto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que redujera los ejercicios militares con Corea del Sur, argumentando que no los considera imprescindibles y envían a Corea del Norte un mensaje "inapropiado y hostil".
https://noticiaslatam.lat/20260831/1174874755.html
corea del norte
🌏 asia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/03/1175294653_253:119:2732:1978_1920x0_80_0_0_b3279b6fbfcd2fd265c29ba80d8308b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kim jong-un, kim yo-jong, corea del norte, 🌏 asia, misiles estratégicos
kim jong-un, kim yo-jong, corea del norte, 🌏 asia, misiles estratégicos

Corea del Norte lanza misiles estratégicos de alcance medio hacia el mar de Japón

11:14 GMT 03.10.2026 (actualizado: 11:23 GMT 03.10.2026)
© AP Photo / Ahn Young-joonUna pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano durante un programa de noticias en la estación de tren de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 3 de octubre de 2026
Una pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano durante un programa de noticias en la estación de tren de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 3 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 03.10.2026
© AP Photo / Ahn Young-joon
Síguenos en
Corea del Norte realizó ejercicios de lanzamiento de misiles estratégicos de medio alcance hacia el mar de Japón, informa la Agencia Telegráfica Central de Corea (ATCC). El mandatario, Kim Jong-un, supervisó personalmente las maniobras.
"Hoy, al amanecer, se llevaron a cabo ejercicios de lanzamiento de armas estratégicas hacia el mar Oriental de Corea [mar de Japón]. Durante los ejercicios se lanzaron misiles estratégicos de medio alcance", indica el medio, al citar una declaración de la hermana del líder de Corea del Norte y subjefa de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC), Kim Yo-jong.
Agrega que, tras detectar este ejercicio, desde Japón y Corea del Sur anunciaron que los misiles navegaron más de 700 km y casi 680 km, respectivamente.

"Estas cifras despiertan nuestro interés. Ya en cuatro ocasiones hemos observado casos similares con esto y, al fin, concluimos que fue comprobada en realidad la superioridad del modo de vuelo singular de los misiles que poseemos", subraya ATCC.

El lanzamiento de misil en Corea del Sur (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2026
Internacional
"Garantía absoluta": Corea del Norte posee armas nucleares para mantener la paz en la región, destaca la Cancillería
31 de agosto, 17:32 GMT
Del 7 al 11 de septiembre, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebraron los ejercicios militares conjuntos denominados Freedom Edge en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju. Además, del 17 al 21 de agosto en la península de Corea se desarrollaron las maniobras bilaterales Ulchi Freedom Shield (UFS) entre EEUU y Corea del Sur.
El pasado 18 de septiembre, Kim Yo-jong declaró que la desestabilización provocada por los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en torno a la península de Corea subraya la importancia de actualizar la capacidad defensiva de Corea del Norte.
A mediados de agosto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que redujera los ejercicios militares con Corea del Sur, argumentando que no los considera imprescindibles y envían a Corea del Norte un mensaje "inapropiado y hostil".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала