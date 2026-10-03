Corea del Norte lanza misiles estratégicos de alcance medio hacia el mar de Japón
11:14 GMT 03.10.2026 (actualizado: 11:23 GMT 03.10.2026)
© AP Photo / Ahn Young-joonUna pantalla de televisión muestra una imagen de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano durante un programa de noticias en la estación de tren de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 3 de octubre de 2026
© AP Photo / Ahn Young-joon
Síguenos en
Corea del Norte realizó ejercicios de lanzamiento de misiles estratégicos de medio alcance hacia el mar de Japón, informa la Agencia Telegráfica Central de Corea (ATCC). El mandatario, Kim Jong-un, supervisó personalmente las maniobras.
"Hoy, al amanecer, se llevaron a cabo ejercicios de lanzamiento de armas estratégicas hacia el mar Oriental de Corea [mar de Japón]. Durante los ejercicios se lanzaron misiles estratégicos de medio alcance", indica el medio, al citar una declaración de la hermana del líder de Corea del Norte y subjefa de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC), Kim Yo-jong.
Agrega que, tras detectar este ejercicio, desde Japón y Corea del Sur anunciaron que los misiles navegaron más de 700 km y casi 680 km, respectivamente.
"Estas cifras despiertan nuestro interés. Ya en cuatro ocasiones hemos observado casos similares con esto y, al fin, concluimos que fue comprobada en realidad la superioridad del modo de vuelo singular de los misiles que poseemos", subraya ATCC.
Del 7 al 11 de septiembre, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebraron los ejercicios militares conjuntos denominados Freedom Edge en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju. Además, del 17 al 21 de agosto en la península de Corea se desarrollaron las maniobras bilaterales Ulchi Freedom Shield (UFS) entre EEUU y Corea del Sur.
El pasado 18 de septiembre, Kim Yo-jong declaró que la desestabilización provocada por los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en torno a la península de Corea subraya la importancia de actualizar la capacidad defensiva de Corea del Norte.
A mediados de agosto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que redujera los ejercicios militares con Corea del Sur, argumentando que no los considera imprescindibles y envían a Corea del Norte un mensaje "inapropiado y hostil".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.