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Corea del Norte lanza misiles estratégicos de alcance medio hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanza misiles estratégicos de alcance medio hacia el mar de Japón

Sputnik Mundo

Corea del Norte realizó ejercicios de lanzamiento de misiles estratégicos de medio alcance hacia el mar de Japón, informa la Agencia Telegráfica Central de... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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"Hoy, al amanecer, se llevaron a cabo ejercicios de lanzamiento de armas estratégicas hacia el mar Oriental de Corea [mar de Japón]. Durante los ejercicios se lanzaron misiles estratégicos de medio alcance", indica el medio, al citar una declaración de la hermana del líder de Corea del Norte y subjefa de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea (PTC), Kim Yo-jong.Agrega que, tras detectar este ejercicio, desde Japón y Corea del Sur anunciaron que los misiles navegaron más de 700 km y casi 680 km, respectivamente.Del 7 al 11 de septiembre, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón celebraron los ejercicios militares conjuntos denominados Freedom Edge en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju. Además, del 17 al 21 de agosto en la península de Corea se desarrollaron las maniobras bilaterales Ulchi Freedom Shield (UFS) entre EEUU y Corea del Sur.El pasado 18 de septiembre, Kim Yo-jong declaró que la desestabilización provocada por los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en torno a la península de Corea subraya la importancia de actualizar la capacidad defensiva de Corea del Norte.A mediados de agosto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que redujera los ejercicios militares con Corea del Sur, argumentando que no los considera imprescindibles y envían a Corea del Norte un mensaje "inapropiado y hostil".

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