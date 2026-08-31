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"Garantía absoluta": Corea del Norte posee armas nucleares para mantener la paz en la región, destaca la Cancillería
"Garantía absoluta": Corea del Norte posee armas nucleares para mantener la paz en la región, destaca la Cancillería
Sputnik Mundo
La posesión de armas nucleares por parte de Corea del Norte y su fortalecimiento constante constituyen la opción más responsable y correcta para garantizar la... 31.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-31T17:32+0000
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"Nuestras armas nucleares son una garantía absoluta de la protección de la soberanía, y que la República Popular Democrática de Corea posea armas nucleares y las fortalezca de manera constante constituye la opción más responsable y correcta para garantizar la paz y la seguridad en la región", señala el comunicado.Desde el organismo diplomático también indicaron que la situación de seguridad en el área se está volviendo inestable debido a una postura nuclear más "agresiva" de Estados Unidos, al rearme de Japón y al aumento del armamento de Corea del Sur en el marco de la cooperación militar trilateral entre Washington, Tokio y Seúl.Anteriormente, Pyongyang criticó la aprobación de una venta de misiles y equipamiento militar de Washington al país asiático, al considerar que representa una "nueva amenaza" para su seguridad, reportó ATCC. El Gobierno de Kim Jong-un advirtió que responderá "de forma seria, inmediata y contundente" a lo que considera actos hostiles, mientras EEUU mantiene sus esfuerzos para fortalecer las capacidades militares de Seúl.
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"Garantía absoluta": Corea del Norte posee armas nucleares para mantener la paz en la región, destaca la Cancillería
La posesión de armas nucleares por parte de Corea del Norte y su fortalecimiento constante constituyen la opción más responsable y correcta para garantizar la paz y la seguridad en la región, señala un comunicado del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, publicado por la Agencia Telegráfica Central de Corea (ATCC).
"Nuestras armas nucleares son una garantía absoluta de la protección de la soberanía, y que la República Popular Democrática de Corea posea armas nucleares y las fortalezca de manera constante constituye la opción más responsable y correcta para garantizar la paz y la seguridad en la región", señala el comunicado.
Desde el organismo diplomático también indicaron que la situación de seguridad en el área se está volviendo inestable debido a una postura nuclear más "agresiva" de Estados Unidos, al rearme de Japón y al aumento del armamento de Corea del Sur en el marco de la cooperación militar trilateral entre Washington, Tokio y Seúl.
"El actual estatus de la República Popular Democrática de Corea, consagrado para siempre en la ley suprema del Estado, no puede debilitarse ni diluirse por las reiteradas declaraciones de Estados Unidos sobre la 'desnuclearización'", subrayaron en el ente.
Anteriormente, Pyongyang criticó la aprobación de una venta de misiles y equipamiento militar de Washington al país asiático, al considerar que representa una "nueva amenaza" para su seguridad, reportó ATCC.
El Gobierno de Kim Jong-un advirtió que responderá "de forma seria, inmediata y contundente" a lo que considera actos hostiles, mientras EEUU mantiene sus esfuerzos para fortalecer las capacidades militares de Seúl.