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"Garantía absoluta": Corea del Norte posee armas nucleares para mantener la paz en la región, destaca la Cancillería

"Garantía absoluta": Corea del Norte posee armas nucleares para mantener la paz en la región, destaca la Cancillería

Sputnik Mundo

La posesión de armas nucleares por parte de Corea del Norte y su fortalecimiento constante constituyen la opción más responsable y correcta para garantizar la... 31.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-31T17:32+0000

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"Nuestras armas nucleares son una garantía absoluta de la protección de la soberanía, y que la República Popular Democrática de Corea posea armas nucleares y las fortalezca de manera constante constituye la opción más responsable y correcta para garantizar la paz y la seguridad en la región", señala el comunicado.Desde el organismo diplomático también indicaron que la situación de seguridad en el área se está volviendo inestable debido a una postura nuclear más "agresiva" de Estados Unidos, al rearme de Japón y al aumento del armamento de Corea del Sur en el marco de la cooperación militar trilateral entre Washington, Tokio y Seúl.Anteriormente, Pyongyang criticó la aprobación de una venta de misiles y equipamiento militar de Washington al país asiático, al considerar que representa una "nueva amenaza" para su seguridad, reportó ATCC. El Gobierno de Kim Jong-un advirtió que responderá "de forma seria, inmediata y contundente" a lo que considera actos hostiles, mientras EEUU mantiene sus esfuerzos para fortalecer las capacidades militares de Seúl.

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