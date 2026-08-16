Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260816/eeuu-reducira-sus-ejercicios-militares-con-corea-del-sur-ordena-trump-1174697785.html
EEUU reducirá sus ejercicios militares con Corea del Sur, ordena Trump
EEUU reducirá sus ejercicios militares con Corea del Sur, ordena Trump
Sputnik Mundo
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que esta medida se dará porque considera que envía una imagen negativa ante el mundo. 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T21:40+0000
2026-08-16T21:40+0000
internacional
donald trump
kim jong-un
eeuu
corea del sur
corea del norte
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/10/1174697616_0:75:2317:1379_1920x0_80_0_0_bf4fed3b83ef7161860f58ec554e27f8.jpg
"Estos ejercicios no solo son costosos, con gran parte de estos gastos sufragados por EEUU, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump es presidente, se ha mostrado pacífico y respetuoso", agregó.Por ende, solicitó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, la reducción de estas acciones, sin dar una fecha exacta en la que se aplicará esta medida.
eeuu
corea del sur
corea del norte
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/10/1174697616_96:0:2161:1549_1920x0_80_0_0_421d6598c187c6453babc7bbf085de51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, kim jong-un, eeuu, corea del sur, corea del norte
donald trump, kim jong-un, eeuu, corea del sur, corea del norte

EEUU reducirá sus ejercicios militares con Corea del Sur, ordena Trump

21:40 GMT 16.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonEl presidente de EEUU, Donald Trump.
El presidente de EEUU, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Síguenos en
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que esta medida se dará porque considera que envía una imagen negativa ante el mundo.

"Basándome en mi excelente relación con Kim Jong-un, de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", escribió en Truth Social.

"Estos ejercicios no solo son costosos, con gran parte de estos gastos sufragados por EEUU, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump es presidente, se ha mostrado pacífico y respetuoso", agregó.
Por ende, solicitó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, la reducción de estas acciones, sin dar una fecha exacta en la que se aplicará esta medida.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала