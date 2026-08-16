EEUU reducirá sus ejercicios militares con Corea del Sur, ordena Trump

"Estos ejercicios no solo son costosos, con gran parte de estos gastos sufragados por EEUU, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump es presidente, se ha mostrado pacífico y respetuoso", agregó.Por ende, solicitó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, la reducción de estas acciones, sin dar una fecha exacta en la que se aplicará esta medida.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que esta medida se dará porque considera que envía una imagen negativa ante el mundo.
"Basándome en mi excelente relación con Kim Jong-un, de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", escribió en Truth Social.
"Estos ejercicios no solo son costosos, con gran parte de estos gastos sufragados por EEUU, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump es presidente, se ha mostrado pacífico y respetuoso", agregó.
Por ende, solicitó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, la reducción de estas acciones, sin dar una fecha exacta en la que se aplicará esta medida.
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