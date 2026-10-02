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Un paso atrás: Trump descarta prohibir las exportaciones de diésel
Un paso atrás: Trump descarta prohibir las exportaciones de diésel
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que su país vaya a cancelar estas transacciones comerciales con el combustible. 02.10.2026, Sputnik Mundo
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A finales de septiembre, el mandatario estadounidense abrió esta posibilidad, debido al aumento del costo del combustible. El precio promedio del diésel ronda los 6,50 dólares por galón —un aumento de casi un dólar en un mes y de cerca de tres dólares respecto al año anterior—, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés).
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Un paso atrás: Trump descarta prohibir las exportaciones de diésel

23:30 GMT 02.10.2026
© AP Photo / Nam Y. HuhLa población no tendrá que pagar más por la gasolina en México.
La población no tendrá que pagar más por la gasolina en México. - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que su país vaya a cancelar estas transacciones comerciales con el combustible.
"No vamos a aplicar la prohibición de exportación [de diésel]", dijo a periodistas.
A finales de septiembre, el mandatario estadounidense abrió esta posibilidad, debido al aumento del costo del combustible.
El precio promedio del diésel ronda los 6,50 dólares por galón —un aumento de casi un dólar en un mes y de cerca de tres dólares respecto al año anterior—, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés).
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