Un paso atrás: Trump descarta prohibir las exportaciones de diésel

A finales de septiembre, el mandatario estadounidense abrió esta posibilidad, debido al aumento del costo del combustible. El precio promedio del diésel ronda los 6,50 dólares por galón —un aumento de casi un dólar en un mes y de cerca de tres dólares respecto al año anterior—, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés).
El precio promedio del diésel ronda los 6,50 dólares por galón —un aumento de casi un dólar en un mes y de cerca de tres dólares respecto al año anterior—, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés).
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