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Kiev planea cubrir el déficit del presupuesto militar con fondos de ciudadanos europeos, denuncia la inteligencia rusa
Kiev planea cubrir el déficit del presupuesto militar con fondos de ciudadanos europeos, denuncia la inteligencia rusa
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Ucrania pretende cubrir el déficit de su presupuesto militar recurriendo a fondos confiscados a ciudadanos de a pie de países europeos, advierte el Servicio de... 01.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-01T12:57+0000
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Solo queda imaginar el alcance del robo y la corrupción en las adquisiciones por parte de Kiev de armamento más costoso, sobre todo de municiones escasas para los sistemas de defensa antiaérea, comunican desde el organismo.Asimismo, la nueva dirección del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) organizó otra estafa para sustraer dinero a los contribuyentes europeos mediante el suministro de pistolas procedentes de países de la UE para las necesidades del organismo, apunta el SVR."Consiste en la compra de armas a través de una red de intermediarios en Europa del Este, y al pasar por ella, el precio por unidad se triplica, pasando de 250 a 750 euros [de unos 280 a 850 dólares]", explican desde la entidad. En este contexto, la inteligencia rusa subraya que Zelenski y su entorno se niegan a poner fin al conflicto ucraniano, "enloquecidos por las ganancias fáciles" y llenándose los bolsillos.
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Kiev planea cubrir el déficit del presupuesto militar con fondos de ciudadanos europeos, denuncia la inteligencia rusa
Ucrania pretende cubrir el déficit de su presupuesto militar recurriendo a fondos confiscados a ciudadanos de a pie de países europeos, advierte el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR). El ente sostiene que nuevas adquisiciones de armas por parte de Ucrania pueden convertirse en otra vía para sustraer fondos a los contribuyentes europeos.
Solo queda imaginar el alcance del robo y la corrupción en las adquisiciones por parte de Kiev de armamento más costoso, sobre todo de municiones escasas para los sistemas de defensa antiaérea, comunican desde el organismo.
"No obstante, las palabras de Zelenski sobre la repentina aparición en el presupuesto militar de Ucrania de un agujero no previsto de 27.000 millones de dólares pueden servir de pista. Kiev y sus patrocinadores europeos lo cubrirán, como es habitual, con fondos recaudados de los ciudadanos de a pie de los países europeos", advierten.
Asimismo, la nueva dirección del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) organizó otra estafa para sustraer dinero a los contribuyentes europeos mediante el suministro de pistolas procedentes de países de la UE para las necesidades del organismo, apunta el SVR.
"Consiste en la compra de armas a través de una red de intermediarios en Europa del Este, y al pasar por ella, el precio por unidad se triplica, pasando de 250 a 750 euros [de unos 280 a 850 dólares]", explican desde la entidad.
En este contexto, la inteligencia rusa subraya que Zelenski y su entorno se niegan a poner fin al conflicto ucraniano
, "enloquecidos por las ganancias fáciles" y llenándose los bolsillos.