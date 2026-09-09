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Encontrado el sucesor: Argentina elige nuevo capitán tras la salida de Messi
Encontrado el sucesor: Argentina elige nuevo capitán tras la salida de Messi
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El defensa del Atlético de Madrid, Cristian 'Cuti' Romero, de 28 años, se convirtió en el nuevo capitán de la selección argentina tras la salida de Lionel... 09.09.2026, Sputnik Mundo
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A finales de agosto Leo Messi anunció su retiro del combinado nacional tras 20 años de trayectoria y afirmó que se "vació" y que ya no tiene "más para dar" con la camiseta albiceleste. El astro argentino había llevado el brazalete durante 15 años. El subcapitán Nicolás Otamendi también dejó la selección junto a él.Incluso antes del Mundial de 2026, Romero ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de capitanes, por detrás de Messi y Otamendi. En sus 58 partidos con la selección nacional, Romero ya ha lucido el brazalete de capitán en tres ocasiones: Con Argentina, el defensa conquistó el Mundial de 2022 y dos títulos de la Copa América. En el Mundial de 2026, el equipo llegó a la final y se adjudicó la medalla de plata.
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Encontrado el sucesor: Argentina elige nuevo capitán tras la salida de Messi
17:45 GMT 09.09.2026 (actualizado: 17:52 GMT 09.09.2026)
El defensa del Atlético de Madrid, Cristian 'Cuti' Romero, de 28 años, se convirtió en el nuevo capitán de la selección argentina tras la salida de Lionel Messi. La decisión fue tomada por el entrenador de la 'Albiceleste' Lionel Scaloni, informan medios locales.
A finales de agosto Leo Messi anunció su retiro del combinado nacional
tras 20 años de trayectoria y afirmó que se "vació" y que ya no tiene "más para dar" con la camiseta albiceleste. El astro argentino había llevado el brazalete durante 15 años
. El subcapitán Nicolás Otamendi también dejó la selección junto a él.
Incluso antes del Mundial de 2026
, Romero ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de capitanes, por detrás de Messi y Otamendi. En sus 58 partidos con la selección nacional, Romero ya ha lucido el brazalete de capitán en tres ocasiones:
la primera vez fue en una victoria por 1:0 ante Chile,
seguida de un amistoso contra Venezuela, con una victoria 1:0,
un partido frente a Mauritania en marzo que terminó con un triunfo por 2:1.
Con Argentina, el defensa conquistó el Mundial de 2022
y dos títulos de la Copa América. En el Mundial de 2026, el equipo llegó a la final y se adjudicó la medalla de plata.