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Encontrado el sucesor: Argentina elige nuevo capitán tras la salida de Messi

Encontrado el sucesor: Argentina elige nuevo capitán tras la salida de Messi

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El defensa del Atlético de Madrid, Cristian 'Cuti' Romero, de 28 años, se convirtió en el nuevo capitán de la selección argentina tras la salida de Lionel... 09.09.2026, Sputnik Mundo

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A finales de agosto Leo Messi anunció su retiro del combinado nacional tras 20 años de trayectoria y afirmó que se "vació" y que ya no tiene "más para dar" con la camiseta albiceleste. El astro argentino había llevado el brazalete durante 15 años. El subcapitán Nicolás Otamendi también dejó la selección junto a él.Incluso antes del Mundial de 2026, Romero ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de capitanes, por detrás de Messi y Otamendi. En sus 58 partidos con la selección nacional, Romero ya ha lucido el brazalete de capitán en tres ocasiones: Con Argentina, el defensa conquistó el Mundial de 2022 y dos títulos de la Copa América. En el Mundial de 2026, el equipo llegó a la final y se adjudicó la medalla de plata.

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