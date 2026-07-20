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Drones rusos golpean la infraestructura portuaria vinculada a las FFAA de Ucrania, reporta la Defensa rusa
Drones rusos golpean la infraestructura portuaria vinculada a las FFAA de Ucrania, reporta la Defensa rusa
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Rusia lanzó una serie de ataques con drones contra la infraestructura portuaria utilizada por las tropas de Kiev, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso... 20.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-20T17:44+0000
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Como consecuencia de los ataques:Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Drones rusos golpean la infraestructura portuaria vinculada a las FFAA de Ucrania, reporta la Defensa rusa
Rusia lanzó una serie de ataques con drones contra la infraestructura portuaria utilizada por las tropas de Kiev, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Los golpes alcanzaron buques con cargamento militar, tanques con combustible e instalaciones logísticas de Ucrania en los puertos de Odesa y Chernomorsk.
Como consecuencia de los ataques:
En el puerto de Odesa
, en el momento de la descarga de material militar fueron alcanzados dos buques de carga seca, al igual que fueron impactados tanques con combustibles y lubricantes destinados a las tropas de Kiev.
En el puerto de Chernomorsk,
en la región de Odesa, Rusia asestó golpes contra las instalaciones de infraestructura portuaria utilizadas para la descarga y el almacenamiento de cargamento de uso militar.
Fueron alcanzados dos buques de tipo granelero y un carguero, que transportaban cargamentos para las fuerzas ucranianas con destino al puerto de Chernomorsk.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.