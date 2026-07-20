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Drones rusos golpean la infraestructura portuaria vinculada a las FFAA de Ucrania, reporta la Defensa rusa

Drones rusos golpean la infraestructura portuaria vinculada a las FFAA de Ucrania, reporta la Defensa rusa

Sputnik Mundo

Rusia lanzó una serie de ataques con drones contra la infraestructura portuaria utilizada por las tropas de Kiev, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso... 20.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-20T17:44+0000

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Como consecuencia de los ataques:Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260719/rusia-lanza-otra-serie-de-ataques-contra-puertos-y-buques-utilizados-en-interes-de-las-tropas-de-1174339447.html

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