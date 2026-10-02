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"Cuanto más convulso se vuelve el mundo, más valiosa resulta una China pacífica", destaca un medio

"Cuanto más convulso se vuelve el mundo, más valiosa resulta una China pacífica", destaca un medio

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El programa "China Pacífica", establecido hace más de una década, se consolida como uno de los pilares estratégicos de la modernización china y la gobernanza... 02.10.2026, Sputnik Mundo

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En el marco de una conferencia de trabajo celebrada en Pekín, se dio a conocer una reciente directiva del presidente Xi Jinping, en la que se destaca que, desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 2012, el país ha registrado avances significativos en seguridad pública, situándose entre las naciones con los índices de delincuencia más bajos del mundo.El artículo subraya que la paz interna constituye un elemento indispensable para el desarrollo socioeconómico sustentable. China destaca globalmente por registrar tasas mínimas en delitos graves, homicidios e incidentes vinculados al uso de armas de fuego. Esta condición de estabilidad interna se presenta como un recurso estratégico diferenciador en el panorama geopolítico actual, ofreciendo un entorno predecible tanto para la ciudadanía como para la inversión interna y externa.Frente a esta coyuntura global caracterizada por la inseguridad, indicadores internacionales como el Informe Global de Seguridad de Gallup destacan que el 94% de los encuestados en China afirma sentirse seguro al caminar solo por la noche. Esta percepción positiva se alinea con la reactivación del turismo internacional en el país: según datos de la Administración Nacional de Inmigración, las visitas de extranjeros superaron los 22,9 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 20,4%.Según la publicación, los elevados niveles de seguridad ciudadana responden a un modelo integral de gobernanza centrado en las personas. La estrategia combina el fortalecimiento de la seguridad pública con el desarrollo económico, el alivio de la pobreza, el acceso a la educación obligatoria y la cobertura de protección social. A su vez, se aplican medidas rigurosas contra el crimen organizado y el fraude, garantizando la resolución de conflictos desde la raíz comunitaria.Asimismo, el artículo resalta la dimensión cultural y social del fenómeno, señalando que la cohesión comunitaria y la responsabilidad ciudadana refuerzan el sistema formal de seguridad. Casos cotidianos reportados por visitantes y creadores de contenido extranjeros en plataformas digitales ilustran la percepción de orden social y confianza civil, aspectos que el GT destaca como una carta de presentación internacional."Cuanto más convulso se vuelve el mundo, más valiosa resulta una China pacífica. Como gran nación de más de 1.400 millones de habitantes, China aplica con firmeza un enfoque integral de la seguridad nacional, mantiene una estabilidad social duradera y crea un entorno en el que la población puede vivir y trabajar en paz y bienestar", se lee en la publicación.

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