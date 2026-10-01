Rusia libera 3 localidades y derriba 650 drones en el último día de combates
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA rusas tomaron el control de tres localidades y derribaron 650 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.435 militares en las últimas 24 horas.
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Como resultado de las decisivas acciones de las FFAA rusas, fueron tomadas las localidades de Nésternoye y Rúblenoye.
Además, las tropas rusas liberaron la localidad de Visókaya Yaruga, en la región de Járkov.
En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas norte, noroeste, central y este de la ciudad. El Ejército ruso liberó 93 edificios y abatió a más de 30 militares ucranianos.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares, instalaciones de infraestructura energética utilizadas en interés de las tropas de Kiev, lugares de montaje y almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas", señalan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 650 aeronaves no tripuladas.
24 de febrero, 20:59 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 248.994 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.085 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.783 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.597 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 73.320 vehículos militares especiales.
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