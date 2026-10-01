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Rusia libera 3 localidades y derriba 650 drones en el último día de combates

Rusia libera 3 localidades y derriba 650 drones en el último día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas tomaron el control de tres localidades y derribaron 650 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 01.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-01T13:58+0000

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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Como resultado de las decisivas acciones de las FFAA rusas, fueron tomadas las localidades de Nésternoye y Rúblenoye.Además, las tropas rusas liberaron la localidad de Visókaya Yaruga, en la región de Járkov.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas norte, noroeste, central y este de la ciudad. El Ejército ruso liberó 93 edificios y abatió a más de 30 militares ucranianos.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 205 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 250 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 650 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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