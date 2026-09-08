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https://noticiaslatam.lat/20260908/las-reservas-de-china-aumentan-fuertemente-en-agosto-impulsadas-por-la-debilidad-del-dolar-1174975076.html
Las reservas de China aumentan fuertemente en agosto, impulsadas por la debilidad del dólar
Las reservas de China aumentan fuertemente en agosto, impulsadas por la debilidad del dólar
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Según los datos oficiales publicados por el Banco Popular de China, al cierre del mes pasado el volumen de reservas de divisas alcanzó los 3.438 billones de... 08.09.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo al informe de la institución financiera, la recuperación de los activos estuvo respaldada principalmente por la debilidad sostenida del dólar estadounidense frente a las principales monedas globales.El dato final de agosto superó las proyecciones de los analistas, que esperaban un nivel de reservas de aproximadamente 3.425 billones de dólares, de acuerdo con una encuesta realizada por la prensa occidental. El comportamiento de las divisas internacionales y la revalorización de los activos financieros extranjeros jugaron un papel clave en este repunte.Durante el transcurso del mes, la divisa china se fortaleció un 0,49% frente a la moneda estadounidense, en medio de una caída pronunciada de sus bonos tras conocerse que la deuda pública del país norteamericano llegó a la cifra récord de 40 billones de dólares.De manera paralela, el billete verde retrocedió un 0,4% en comparación con una cesta compuesta por las divisas más importantes del comercio global, lo que favoreció el balance financiero de Pekín.
https://noticiaslatam.lat/20260821/una-carga-de-40-billones-la-deuda-publica-record-de-eeuu-al-detalle-1174755012.html
https://noticiaslatam.lat/20260202/el-plan-de-china-para-internacionalizar-el-yuan-avanza-con-firmeza-reporta-un-medio-1170950796.html
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Las reservas de China aumentan fuertemente en agosto, impulsadas por la debilidad del dólar

06:27 GMT 08.09.2026
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Asia refuerza su liderazgo en la economía global - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2026
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Según los datos oficiales publicados por el Banco Popular de China, al cierre del mes pasado el volumen de reservas de divisas alcanzó los 3.438 billones de dólares. La cifra representa un incremento de 0,56% respecto a los 3,419 billones registrados en el periodo anterior, y supera con claridad las estimaciones previas del mercado.

De acuerdo al informe de la institución financiera, la recuperación de los activos estuvo respaldada principalmente por la debilidad sostenida del dólar estadounidense frente a las principales monedas globales.
La deuda pública récord de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 21.08.2026
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Una carga de $40 billones: la deuda pública récord de EEUU, al detalle
21 de agosto, 13:40 GMT
El dato final de agosto superó las proyecciones de los analistas, que esperaban un nivel de reservas de aproximadamente 3.425 billones de dólares, de acuerdo con una encuesta realizada por la prensa occidental. El comportamiento de las divisas internacionales y la revalorización de los activos financieros extranjeros jugaron un papel clave en este repunte.

Durante el transcurso del mes, la divisa china se fortaleció un 0,49% frente a la moneda estadounidense, en medio de una caída pronunciada de sus bonos tras conocerse que la deuda pública del país norteamericano llegó a la cifra récord de 40 billones de dólares.
Billetes de yuanes chinos y dólares estadounidenses. - Sputnik Mundo, 1920, 02.02.2026
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El plan de China para internacionalizar el yuan avanza con firmeza, reporta un medio
2 de febrero, 07:34 GMT
De manera paralela, el billete verde retrocedió un 0,4% en comparación con una cesta compuesta por las divisas más importantes del comercio global, lo que favoreció el balance financiero de Pekín.
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