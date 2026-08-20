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La política de Netanyahu no beneficia ni a la región ni al propio Israel, opina un exdiputado árabe
La política de Netanyahu no beneficia ni a la región ni al propio Israel, opina un exdiputado árabe
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La actual política de Israel no garantiza su seguridad ni una estabilidad duradera en la región, sostiene a Sputnik el exdiputado árabe de la Knesset... 20.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-20T19:02+0000
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El ataque contra la base aérea siria de Abu al Duhur se produjo después de que Damasco no respondiera a las exigencias del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la cuestión libanesa, precisa el experto.Del mismo modo, subraya que Israel considera al actual Gobierno sirio una amenaza para sus fronteras septentrionales y, posiblemente, para su propia presencia en el norte de la región.Por el contrario, solo una paz justa en Oriente Medio, basada en las resoluciones del derecho internacional, puede garantizar una estabilidad auténtica, opina Hasan Kanan al reafirmar "la necesidad de la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios ocupados en Siria, el Líbano, Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza".Según el experto, con este tipo de ataques Netanyahu busca transmitir que Israel y su Gobierno no pueden aceptar ningún acuerdo que no satisfaga a la extrema derecha.Anteriormente, Israel lanzó ataques aéreos contra la base aérea siria de Abu al Duhur, cerca de Alepo, situada a poca distancia de la frontera con Turquía. La oficina de Netanyahu justificó este golpe alegando que Siria estaría a punto de incumplir los acuerdos de seguridad con la parte israelí al supuestamente permitir un despliegue de militares turcos en dicha base aérea.En el comunicado se señalaba que la posible presencia de militares turcos en la base supondría una amenaza para la seguridad de Israel, que no tiene intención de tolerarla.
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La política de Netanyahu no beneficia ni a la región ni al propio Israel, opina un exdiputado árabe
La actual política de Israel no garantiza su seguridad ni una estabilidad duradera en la región, sostiene a Sputnik el exdiputado árabe de la Knesset (Parlamento israelí), Mojamed Hasan Kanan. A su juicio, solo una paz justa conforme al derecho internacional puede proporcionar una seguridad auténtica.
El ataque contra la base aérea siria de Abu al Duhur se produjo después de que Damasco no respondiera a las exigencias del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la cuestión libanesa, precisa el experto.
Del mismo modo, subraya que Israel considera al actual Gobierno sirio una amenaza para sus fronteras septentrionales y, posiblemente, para su propia presencia en el norte de la región.
"Una política de este tipo no contribuye a la estabilidad, la seguridad ni a la propia supervivencia de Israel en la región", apunta.
Por el contrario, solo una paz justa en Oriente Medio, basada en las resoluciones del derecho internacional, puede garantizar una estabilidad auténtica, opina Hasan Kanan al reafirmar "la necesidad de la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios ocupados en Siria, el Líbano, Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza".
Según el experto, con este tipo de ataques Netanyahu busca transmitir que Israel y su Gobierno no pueden aceptar ningún acuerdo que no satisfaga a la extrema derecha.
Anteriormente, Israel lanzó ataques aéreos contra la base aérea siria de Abu al Duhur, cerca de Alepo, situada a poca distancia de la frontera con Turquía. La oficina de Netanyahu justificó este golpe alegando que Siria estaría a punto de incumplir los acuerdos de seguridad con la parte israelí al supuestamente permitir un despliegue de militares turcos en dicha base aérea.
En el comunicado se señalaba que la posible presencia de militares turcos en la base supondría una amenaza para la seguridad de Israel, que no tiene intención de tolerarla.
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