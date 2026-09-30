La gira nacional de Sheinbaum le sirve "para tener presencia en los diferentes estados", dice analista

Durante septiembre, la mandataria mexicana recorrió el país para dar a conocer a la población los resultados del trabajo de su Gobierno. Sin embargo, la gira ocurre en el marco de las elecciones de junio 2027, en donde se renovará el mandato de la mitad de las gubernaturas locales, así como la Cámara de Diputados y otros cargos más. Precisamente Morena, el partido en el poder, definió recientemente los perfiles que, una vez que comiencen los tiempos oficiales, registrarán sus candidaturas para competir por los gobiernos estatales. Este proceso ha puesto al oficialismo contra las cuerdas en cuanto a sus alianzas con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Un mismo discurso Al ser un partido-movimiento, Morena necesita estructuras y cuadros movilizados, lo que beneficia el involucramiento de sus líderes, en este caso la presidenta, dijo en entrevista con Sputnik el doctor en Ciencia Política y académico del Tecnológico de Monterrey Gustavo López.De acuerdo con el experto, este tipo de giras nacionales le retribuyen en al menos dos vertientes a la mandataria y el partido al que pertenece: posicionar agenda y construir un discurso unificado. En este caso, consideró el analista, la narrativa a la que se han adherido al interior de Morena es la de la defensa de la soberanía nacional ante los constantes ataques de EEUU. Para Hugo Garciamarín, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la gira le ayuda a la presidenta mexicana para hacerse presente y reafirmar su imagen partidista. Garciamarín señaló que a la mandataria le ha costado trabajo ser ese personaje que pueda mantenerse por encima de los liderazgos de las mismas corrientes morenistas, por lo que este tipo de eventos le ayuda a posicionarse incluso también en el aspecto partidista. La primera elección sin AMLO Garciamarín señaló que esta elección intermedia es peculiar e importante para Morena no solamente por lo que está en juego, sino porque es la primera en la que el expresidente de México y fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador, no tendrá un peso público visible. Esto, consideró el analista, influye también en la forma organizativa de la institución.Sin embargo, analizó el politólogo, se enfrenta un panorama que se visualiza adverso en cuanto al entendimiento para las candidaturas con sus partidos aliados, lo que le podría quitar ventaja en el Legislativo. En esto, dijo, "claramente la presidenta no juega el papel de la gran electora".El experto abundó que el aspecto que desveló la gira de la mandataria mexicana al interior de la República fue la lógica corporativa que tiene Morena actualmente. "A los eventos en realidad no va gente, digamos de población o el pueblo que va con gusto a participar y demás, sino que es la muestra clara de sectores organizados del partido, de algunas organizaciones afines al partido las que se movilizan y aparecen. Entonces no diría que hay un vínculo orgánico con la sociedad", finalizó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó una gira en las 32 entidades de la República para dar a conocer los avances alcanzados a dos años del inicio de su Administración. Expertos analizan para Sputnik el trasfondo de esta gira rumbo a las elecciones del próximo año.
Durante septiembre, la mandataria mexicana recorrió el país para dar a conocer a la población los resultados del trabajo de su Gobierno. Sin embargo, la gira ocurre en el marco de las elecciones de junio 2027, en donde se renovará el mandato de la mitad de las gubernaturas locales, así como la Cámara de Diputados y otros cargos más.
Precisamente Morena, el partido en el poder, definió recientemente los perfiles que, una vez que comiencen los tiempos oficiales, registrarán sus candidaturas para competir por los gobiernos estatales. Este proceso ha puesto al oficialismo contra las cuerdas en cuanto a sus alianzas con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
Al ser un partido-movimiento, Morena necesita estructuras y cuadros movilizados, lo que beneficia el involucramiento de sus líderes, en este caso la presidenta, dijo en entrevista con Sputnik el doctor en Ciencia Política y académico del Tecnológico de Monterrey Gustavo López.
"A Morena (...) le importa mucho demostrar que tiene personas detrás y por eso en algún momento estuvo este plan de afiliar a 10 millones de personas. (...) Morena más bien busca demostrar en el imaginario que hay mucha gente con ellos", dijo.
De acuerdo con el experto, este tipo de giras nacionales le retribuyen en al menos dos vertientes a la mandataria y el partido al que pertenece: posicionar agenda y construir un discurso unificado. En este caso, consideró el analista, la narrativa a la que se han adherido al interior de Morena es la de la defensa de la soberanía nacional ante los constantes ataques de EEUU.
"Están posicionando un tema a partir del cual puedan generar una campaña articulada por parte de todos los posibles candidatos de Morena. Lo mismo hacía López Obrador (expresidente)", dijo el experto.
Para Hugo Garciamarín, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la gira le ayuda a la presidenta mexicana para hacerse presente y reafirmar su imagen partidista.
"Le sirve para tener presencia en los diferentes estados, pero también para hacerse sentir presente no solamente en el hecho del contacto con la gente, sino más bien con la política real en cada uno de los estados", dijo.
Garciamarín señaló que a la mandataria le ha costado trabajo ser ese personaje que pueda mantenerse por encima de los liderazgos de las mismas corrientes morenistas, por lo que este tipo de eventos le ayuda a posicionarse incluso también en el aspecto partidista.
La primera elección sin AMLO
Garciamarín señaló que esta elección intermedia es peculiar e importante para Morena no solamente por lo que está en juego, sino porque es la primera en la que el expresidente de México y fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador, no tendrá un peso público visible. Esto, consideró el analista, influye también en la forma organizativa de la institución.
"Es la primera vez que su presencia formal no estructura la elección, digamos, organizativamente, entonces yo creo que parte del intento de la presidenta es hacerse sentir de esa manera", afirma.
Sin embargo, analizó el politólogo, se enfrenta un panorama que se visualiza adverso en cuanto al entendimiento para las candidaturas con sus partidos aliados, lo que le podría quitar ventaja en el Legislativo. En esto, dijo, "claramente la presidenta no juega el papel de la gran electora".
El experto abundó que el aspecto que desveló la gira de la mandataria mexicana al interior de la República fue la lógica corporativa que tiene Morena actualmente.
"A los eventos en realidad no va gente, digamos de población o el pueblo que va con gusto a participar y demás, sino que es la muestra clara de sectores organizados del partido, de algunas organizaciones afines al partido las que se movilizan y aparecen. Entonces no diría que hay un vínculo orgánico con la sociedad", finalizó.
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