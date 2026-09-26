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"Ninguna potencia extranjera determina el destino de México", afirma Sheinbaum
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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hizo énfasis en la defensa de la soberanía nacional, esto ante las constantes amenazas de Estados Unidos sobre... 26.09.2026, Sputnik Mundo
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De igual manera, la mandataria resaltó que, "hasta la fecha, las potencias ven a México como una posibilidad con sus recursos naturales, pero aquí siempre está el pueblo con su historia, con su memoria, defendiendo a la patria".
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"Ninguna potencia extranjera determina el destino de México", afirma Sheinbaum

23:40 GMT 26.09.2026
© Sputnik / Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2026
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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hizo énfasis en la defensa de la soberanía nacional, esto ante las constantes amenazas de Estados Unidos sobre desplegar militares en el país latinoamericano, presuntamente para combatir a los cárteles.
"Ninguna potencia extranjera determina el destino de México, ninguna élite determina el destino de la patria. Es su pueblo", destacó en un evento realizado en Hermosillo, Sonora (noroeste).
De igual manera, la mandataria resaltó que, "hasta la fecha, las potencias ven a México como una posibilidad con sus recursos naturales, pero aquí siempre está el pueblo con su historia, con su memoria, defendiendo a la patria".
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