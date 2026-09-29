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El Kremlin advierte que el control de empresas extranjeras responde a las acciones hostiles de Occidente
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La transferencia de activos extranjeros a una administración provisional se determina en función de si sus países de origen participan directamente en acciones... 29.09.2026, Sputnik Mundo
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El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto que transfiere el control de las operaciones en Rusia de grandes multinacionales europeas, entre ellas la suiza Nestlé y la francesa Auchan, a una administración temporal gestionada por una firma local. Sin embargo, el funcionario enfatizó que tales decisiones no tienen por objetivo cambiar de propietario.Al mismo tiempo, Peskov aseveró que Moscú no ve las posturas razonables que abogan por el diálogo con Rusia, lo que hace necesaria una operación militar especial para garantizar los intereses del país.Irán y la cuestión nuclearRusia espera que Irán siga siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), aseveró Peskov.Asimismo, señaló que el Kremlin está al tanto de las declaraciones del vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Nikzad, sobre la posibilidad de que el organismo legislativo evalúe la salida del país persa del tratado."Esta declaración exige explicaciones adicionales", comentó el portavoz al respecto.Mientras tanto, los amigos y socios de Moscú en Irán confirman que Teherán no lleva a cabo labores ni tiene planes para crear armas nucleares, al tiempo que sigue comprometido con sus obligaciones dentro del régimen de no proliferación y con su deseo de continuar impulsando el uso pacífico de la energía nuclear.El incendio en EstoniaPreviamente, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, publicó en la red social X que "se puede concluir" de las investigaciones de los servicios de seguridad estonios que "el ataque" contra la planta de drones de la empresa estonia Milrem Robotics —ocurrido la noche del 14 al 15 de agosto— habría sido perpetrado "por orden de los servicios secretos rusos".Cabe destacar que la empresa de defensa Milrem Robotics proporciona a Ucrania sistemas autónomos terrestres THeMIS.A mediados de este mes, tres sospechosos del incendio deliberado en sus instalaciones –todos ellos, nacionales de Letonia– fueron extraditados a Estonia y arrestados por decisión del tribunal.Rusia ha rechazado en más de una ocasión, por infundadas, las acusaciones de injerencia en los asuntos internos de otros países, al tiempo que ha acusado a Occidente de practicarla.
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El Kremlin advierte que el control de empresas extranjeras responde a las acciones hostiles de Occidente
10:45 GMT 29.09.2026 (actualizado: 11:59 GMT 29.09.2026)
La transferencia de activos extranjeros a una administración provisional se determina en función de si sus países de origen participan directamente en acciones bélicas contra Rusia, según precisó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.
El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó un decreto que transfiere el control de las operaciones en Rusia de grandes multinacionales europeas, entre ellas la suiza Nestlé y la francesa Auchan, a una administración temporal gestionada por una firma local.
"Un factor determinante fue la vinculación de estas empresas con países hostiles. Teniendo en cuenta su creciente nivel de implicación en acciones bélicas directas contra nuestra nación, se adoptan este tipo de decisiones", comentó.
Sin embargo, el funcionario enfatizó que tales decisiones no tienen por objetivo cambiar de propietario.
Al mismo tiempo, Peskov aseveró que Moscú no ve las posturas razonables que abogan por el diálogo con Rusia, lo que hace necesaria una operación militar especial para garantizar los intereses del país.
Irán y la cuestión nuclear
Rusia espera que Irán siga siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), aseveró Peskov.
"Consideramos que el TNP es la piedra angular del régimen de no proliferación y confiamos, en cualquier caso, en que Irán continuará siendo un participante clave y responsable de dicho tratado", indicó a los periodistas.
Asimismo, señaló que el Kremlin está al tanto de las declaraciones del vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Nikzad, sobre la posibilidad de que el organismo legislativo evalúe la salida del país persa del tratado.
"Esta declaración exige explicaciones adicionales", comentó el portavoz al respecto.
23 de septiembre, 16:39 GMT
Mientras tanto, los amigos y socios de Moscú en Irán confirman que Teherán no lleva a cabo labores ni tiene planes para crear armas nucleares, al tiempo que sigue comprometido con sus obligaciones dentro del régimen de no proliferación y con su deseo de continuar impulsando el uso pacífico de la energía nuclear.
Previamente, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, publicó en la red social X que "se puede concluir" de las investigaciones de los servicios de seguridad estonios que "el ataque" contra la planta de drones de la empresa estonia Milrem Robotics —ocurrido la noche del 14 al 15 de agosto— habría sido perpetrado "por orden de los servicios secretos rusos".
"Estas declaraciones son meras palabras imprudentes, que no reflejan la realidad en absoluto ni contienen razonamiento alguno. Por lo tanto, no podemos tomar en serio las declaraciones de este tipo ni lo haremos", afirmó el portavoz del Kremlin.
Cabe destacar que la empresa de defensa Milrem Robotics proporciona a Ucrania sistemas autónomos terrestres THeMIS.
A mediados de este mes, tres sospechosos del incendio deliberado en sus instalaciones –todos ellos, nacionales de Letonia– fueron extraditados a Estonia y arrestados por decisión del tribunal.
Rusia ha rechazado en más de una ocasión, por infundadas, las acusaciones de injerencia en los asuntos internos de otros países, al tiempo que ha acusado a Occidente de practicarla.
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