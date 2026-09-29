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Rusia libera 2 localidades y abate hasta 1.410 soldados ucranianos en un día de combates

Rusia libera 2 localidades y abate hasta 1.410 soldados ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron las localidades de Kreidianka, en la región de Járkov, y Vesióloye Pole, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de... 29.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-29T11:34+0000

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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas noreste, central y sur de la ciudad. Además, el Ejército ruso liberó 72 edificios y abatió a más de 25 militares ucranianos.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 205 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 180 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 315 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 287 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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