Rusia libera 2 localidades y abate hasta 1.410 soldados ucranianos en un día de combates
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA rusas liberaron las localidades de Kreidianka, en la región de Járkov, y Vesióloye Pole, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.410 militares en todos los frentes.
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.
En Dobropolie, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia avanzaron en las zonas noreste, central y sur de la ciudad. Además, el Ejército ruso liberó 72 edificios y abatió a más de 25 militares ucranianos.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 205 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 180 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 315 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones energéticas, plantas de fabricación y lugares de almacenamiento de drones, depósitos de municiones y combustible, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", reportan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 287 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 247.576 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.073 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.783 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.587 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 73.167 vehículos militares especiales.
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