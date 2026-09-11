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La UE no logra cumplir su plan de abandonar el gas y petróleo rusos, admiten auditores
La UE no logra cumplir su plan de abandonar el gas y petróleo rusos, admiten auditores
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Los planes de la UE para dejar de importar petróleo y gas rusos no están dando los resultados esperados, informan medios europeos citando datos del Tribunal de... 11.09.2026, Sputnik Mundo
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Según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las importaciones de petróleo y gas rusos a la UE se redujeron más de cuatro veces desde 2021. Sin embargo, esta disminución "tiene poco que ver con el programa REPowerEU". Según los medios, un papel importante lo desempeñaron una serie de inviernos suaves y la reducción del consumo debido a los elevados precios de la energía.El TCE considera que el cumplimiento de los objetivos de REPowerEU también se ha visto frenado por el escaso interés de los Estados miembros. La mayoría de los países, señala el informe, no incluyeron medidas concretas ni objetivos específicos en sus planes nacionales de energía y clima. Mientras tanto, las importaciones belgas de petróleo y gas ruso aumentaron de 2.404,9 millones de metros cúbicos en 2021 a 3.444,7 millones de metros cúbicos en 2024.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos. La causa de la mayor demanda de GNL ruso fue la crisis en Oriente Medio. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí, lo que disparó los precios mundiales.
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La UE no logra cumplir su plan de abandonar el gas y petróleo rusos, admiten auditores

08:35 GMT 11.09.2026
© AP Photo / Yves HermanTerminal de gas Fluxys en Bélgica
Terminal de gas Fluxys en Bélgica - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2026
© AP Photo / Yves Herman
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Los planes de la UE para dejar de importar petróleo y gas rusos no están dando los resultados esperados, informan medios europeos citando datos del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). En cuatro años se destinaron solo 63.500 millones de dólares al programa REPowerEU, frente a los 348.000 millones previstos.
"Cuatro años después de su lanzamiento, el programa REPowerEU se ha estancado, pese a que se le asignaron varios cientos de miles de millones de euros", declaró el miembro del TCE responsable del informe.
Según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las importaciones de petróleo y gas rusos a la UE se redujeron más de cuatro veces desde 2021. Sin embargo, esta disminución "tiene poco que ver con el programa REPowerEU". Según los medios, un papel importante lo desempeñaron una serie de inviernos suaves y la reducción del consumo debido a los elevados precios de la energía.
El TCE considera que el cumplimiento de los objetivos de REPowerEU también se ha visto frenado por el escaso interés de los Estados miembros. La mayoría de los países, señala el informe, no incluyeron medidas concretas ni objetivos específicos en sus planes nacionales de energía y clima.
Operarios trabajan en la planta de regasificación de Enagas, la mayor planta de GNL de Europa, en Barcelona, España. - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2026
Economía
Europa corre el riesgo de sufrir una crisis por los precios del gas, advierte la prensa británica
8 de septiembre, 08:35 GMT
Mientras tanto, las importaciones belgas de petróleo y gas ruso aumentaron de 2.404,9 millones de metros cúbicos en 2021 a 3.444,7 millones de metros cúbicos en 2024.
Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han asestado un duro golpe a toda la economía mundial.
El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
La causa de la mayor demanda de GNL ruso fue la crisis en Oriente Medio. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Ormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí, lo que disparó los precios mundiales.
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