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El auge del mundo multipolar responde al sentido de la Carta de la ONU, según un profesor británico | Video

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El sistema de relaciones internacionales establecido en 1945 por fin podría empezar a funcionar tal como lo concibieron sus fundadores, opinó para Sputnik el... 28.09.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, continuó el científico, actualmente se está produciendo el ascenso de otros polos de poder, como México o China.De acuerdo con Sakwa, los cambios que están ocurriendo en el mundo demuestran que el orden mundial creado sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas ha madurado y, por fin, está comenzando a funcionar como debe."Quizás estemos entrando en la fase más productiva de ese ciclo, cuando el sistema finalmente pueda comenzar a funcionar, tal como lo deseaban sus arquitectos en 1945", sugirió.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.

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